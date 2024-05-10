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Минская область расширит сотрудничество с Россией в IT­-сфере

10 мая 2024 18:29
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Создание новых IT-продуктов, которые обеспечат безопасное программное обеспечение. Минская область планирует расширить сотрудничество в сфере информационных технологий с российскими коллегами, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Об этом шла речь во время встречи председателя Миноблисполкома с главой Института системного программирования Российской академии наук.

Минская область расширит сотрудничество с Россией в IT­-сфере-1

Стороны обсудили совместные аспекты сотрудничества, в том числе создание новейших разработок в области высоких технологий. Это касается и использования искусственного интеллекта. Как отметили российские коллеги, в Беларуси уже создана мощная индустрия цифровизации. И обмен опытом в этом направлении будет полезен для стран Союзного государства.

Минская область расширит сотрудничество с Россией в IT­-сфере-4

Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук:
Катастрофа во всем мире и не только у нас – это кадры, кадровый голод. Поэтому очень важно существенно поднять эффективность труда существующих людей и специалистов. Вот мы это проговаривали, какие модели сотрудничества, как это сделать.

Вопрос создания новых разработок, обеспечивающих информационную безопасность, актуален. Особенно в условиях напряженной обстановки в мире. Сейчас как в Минской области, так и по всей стране уже есть отечественные разработки в этой сфере. Также в нашей стране налажена подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей экономики в детском технопарке.

# Союзное государство # общество # Александр Турчин

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