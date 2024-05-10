Придыбайло о разговоре с польским судьёй Шмидтом: считает Лукашенко мудрым политиком

Константин Придыбайло, тележурналист, специальный корреспондент Russia Today:

Я пообщался с польским товарищем, который находится в Минске. И я утром написал ему, говорю: как вы там себя чувствуете после того, что вчера Александр Лукашенко сказал ваш адрес, что попросил силовиков присматривать? Ну и рассмотрит обязательно прошение о политическом убежище. И так далее. Мне Томаш ответил, прислал видео: «Я считаю Лукашенко мудрым политиком». Об этом он думал всегда и, наверное, в том числе поэтому пострадал в своей стране. Потому что то, что сейчас у него происходит, это в том числе и давление на судебную систему. Это очень очевидно. Смотри, даже для дебилов, для змагаров параллель.

Вот они улюлюкали над Ромой Протасевичем, которому выписали штраф в несколько миллионов евро. 24 миллиона белорусских рублей – это безумные какие-то деньги. Это огромная сумма, которая говорит о чем? Что судебная система работает. Что человек, который совершил преступление 4 года назад, подвергая страну, по сути, попытке переворота... Да, он был помилован Президентом Беларуси. Это правда. И это большой подарок для Романа Протасевича начать новую жизнь. Но! Это не говорит о том, что это влияет на судебные процессы. Это не говорит о том, что его простила судебная система. Это не говорит о том, что это преступление вдруг забыто. И судебная система, являясь независимой...

Григорий Азарёнок, СТВ:

Да, акценты расставляются очень четко.

Константин Придыбайло:

Она выносит решения, согласно всем законам – возместить. Всё! Он не исчез, он не пропал из каких-то там документов. Ему был вынесен приговор, там сколько-то лет лишения свободы. Президент помиловал, имеет на это право. И то потом еще можно было дальше эту историю обсуждать, но никто не стал. Но здесь судебная система опять же показывает свою независимость. Что мы видим в Польше? Я общался с Томашем Шмидтом и напрямую его спросил: «Вы пошли в свое время против PiS. Вы можете подтвердить, что партия, политики влияли на судей?» – [Шмидт ответил] «Да».

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