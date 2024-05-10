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Фронтовой, тыловой, блокадный. Гродненские школьники восстановили 20 рецептов хлеба времён ВОВ

10 мая 2024 17:59
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Память, которая остается на века. Школьники из Гродно накануне Дня Победы восстановили два десятка рецептов военного хлеба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Того самого тылового, фронтового и блокадного, который спас миллионы жизней. Действительно, в те военные годы цена хлеба порой была равна цене жизни. Эту страшную «формулу» помнит и легендарная ветеран Великой Отечественной Валентина Баранова. Недавно она отметила 100-летний юбилей, а накануне 9 Мая попробовала историческое угощение от юных гродненцев.

Невероятный вкус Победы в репортаже Алены Жиборт.

Фронтовой, тыловой, блокадный. Гродненские школьники восстановили 20 рецептов хлеба времён ВОВ-1

Фронтовой, тыловой, блокадный. Учащиеся Средней школы № 2 Гродно провели большую исследовательскую работу и восстановили более 20 рецептов хлеба времен Великой Отечественной войны. Ребята изучали литературу, работали в архивах, общались со свидетелями. Обобщив собранную информацию, даже издали сборник.

Фронтовой, тыловой, блокадный. Гродненские школьники восстановили 20 рецептов хлеба времён ВОВ-4

Школьники не просто собрали рецепты, но и научились печь именно тот хлеб. Мука обойная и овсяная, подсолнечный жмых, сухие дрожжи, соль и вода комнатной температуры – скудные ингредиенты блокадного хлеба. Эти продукты использовали в октябре 1941-го. Сейчас найти их было непросто. Но ребятам удалось.

Фронтовой, тыловой, блокадный. Гродненские школьники восстановили 20 рецептов хлеба времён ВОВ-7

Алена Жиборт, корреспондент:
Это основной рецепт блокадного хлеба. По мере ухудшения ситуации изменялись и ингредиенты: в тесто добавляли целлюлозную муку и даже перемолотые сухие веточки березы.

В самые тяжелые времена, чтобы испечь хлеб, приходилось собирать мучную пыль со стен и потолков складов.

Фронтовой, тыловой, блокадный. Гродненские школьники восстановили 20 рецептов хлеба времён ВОВ-10

Нашли ребята и рецепт так называемого остенброда, которым кормили советских военнопленных в концентрационных лагерях. Его состав ужасает – 40 % жмыха сахарной свеклы, 30 % отрубей, 20 % древесных опилок и 10 % целлюлозной муки из листьев или соломы. Этот рецепт школьники тоже включили в сборник.

Подробнее в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Черняков # Валентина Баранова

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