Фронтовой, тыловой, блокадный. Гродненские школьники восстановили 20 рецептов хлеба времён ВОВ

Память, которая остается на века. Школьники из Гродно накануне Дня Победы восстановили два десятка рецептов военного хлеба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Того самого тылового, фронтового и блокадного, который спас миллионы жизней. Действительно, в те военные годы цена хлеба порой была равна цене жизни. Эту страшную «формулу» помнит и легендарная ветеран Великой Отечественной Валентина Баранова. Недавно она отметила 100-летний юбилей, а накануне 9 Мая попробовала историческое угощение от юных гродненцев.

Фронтовой, тыловой, блокадный. Учащиеся Средней школы № 2 Гродно провели большую исследовательскую работу и восстановили более 20 рецептов хлеба времен Великой Отечественной войны. Ребята изучали литературу, работали в архивах, общались со свидетелями. Обобщив собранную информацию, даже издали сборник.

Школьники не просто собрали рецепты, но и научились печь именно тот хлеб. Мука обойная и овсяная, подсолнечный жмых, сухие дрожжи, соль и вода комнатной температуры – скудные ингредиенты блокадного хлеба. Эти продукты использовали в октябре 1941-го. Сейчас найти их было непросто. Но ребятам удалось.

Алена Жиборт, корреспондент:

Это основной рецепт блокадного хлеба. По мере ухудшения ситуации изменялись и ингредиенты: в тесто добавляли целлюлозную муку и даже перемолотые сухие веточки березы.

В самые тяжелые времена, чтобы испечь хлеб, приходилось собирать мучную пыль со стен и потолков складов.