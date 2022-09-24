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Минская область празднует «Дажынкі»

24 сентября 2022 06:54
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Новости Беларуси. Край, душевно воспетый Якубом Коласом и привлекающий завораживающими принеманскими пейзажами, 24 сентября принимает многочисленных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская область празднует «Дажынкі»-1

К фестивалю-ярмарке тружеников села Минской области Столбцы заметно похорошели. На уютных улочках с колоритной архитектурой каждый найдет развлечение по вкусу, возрасту и настроению. Программа яркая и по-настоящему праздничная.

Минская область празднует «Дажынкі»-4

Центральным событием станет награждение лучших работников АПК и победителей областного соревнования на уборке урожая. После запланирован концерт звезд белорусской и российской эстрады. В финале – дискотека и фейерверк. В Столбцах откроют и кинотеатр. Визуально он практически полностью повторяет архитектуру своего предшественника, но по технологическому оснащению не сравнить. Появилась в городе и уютная набережная.

# Праздничные даты # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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