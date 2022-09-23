«Нам нужно привыкнуть». Кто пополнил ряды команды ВК «Строитель» к новому сезону?

Новости Беларуси. Топ-14 в российском чемпионате и победа в Суперкубке страны. Такие задачи в новом сезоне поставлены перед волейбольным «Строителем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружина обновилась на три четверти. Кубок страны брали те, кто уже покинул клуб, а таких шесть человек основы. Главком, Олег Миканович, поставил на молодость и в экстренном порядке собрал новый коллектив, который способен конкурировать внутри команды, играть в российской Суперлиге и расти в игроков национальной сборной. Пока в стане «горожан» семь новобранцев, чуть позже появятся еще два.

Олег Миканович, главный тренер ВК «Строитель»: Нужно уметь выигрывать. Чем больше они будут побеждать, тем увереннее они будут становиться. Тем более это Суперкубок, играем у себя дома. В прошлом сезоне мы все-таки выиграли, подтвердить этот статус. Это будет большой плюс эмоциональный для нашей команды.

Самый молодой игрок в команде «Строителя» – 18-летний связующий Владислав Томашевский, а вот самый высокий новобранец – блокирующий Михаил Федоров. Его рост – 212 сантиметров, причем парню всего 20 лет. Капитан дружины, познавший сладость победы на Кубке страны-2022, – Илья Лопато. Он уверен в своих парнях.

Илья Лотато, капитан ВК «Строитель»:

Нам нужно привыкнуть, наверное, к уровню, в котором мы будем вариться. Ребята молодцы. Я стараюсь выполнять роль капитана, эмоционально команду поддерживаю. Есть ребята, которым нужно чуть больше времени, чтобы они раскрылись в эмоциональном плане. Но мы работаем над этим.

Предстоящая дуэль за Суперкубок пройдет на площадке спортивного комплекса «Уручье» 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Российская Суперлига для наших парней начнется 1 октября домашним поединком против действующего чемпиона России московского «Динамо».