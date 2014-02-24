«Минск-Сити»: 300 га торговых комплексов, отелей, жилых зданий, паркингов и спорткомплексов

Улицы Аэродромная, Брилевская, Кижеватова и Германовская. Именно в их пределах возведут современный многофункциональный комплекс «Минск-Сити». Оцените размах: строительство развернется на территории более чем в 300 гектаров и станет самым масштабным инвестиционным проектом в Беларуси.

Сегодня на месте будущей застройки находится частный и нежилой сектора. Но уже к 2020 году здесь появится не только уникальный деловой центр, но и новый микрорайон с торговыми комплексами, отелями, жилыми зданиями, паркингами и спортивно-оздоровительным комплексом.

На концепцию застройки «Минск-Сити» ранее был объявлен международный конкурс. В разработке уникального проекта приняли участие сразу несколько крупных компаний из России, Великобритании и даже Соединенных Штатов.

Николай Власюк, председатель комитета архитектуры градостроительства Мингорисполкома, главный архитектор Минска:

Всего было представлено 9 работ. Первое место по решению комиссии не было определено, поскольку ни один из представленных проектов нельзя в полной мере реализовать так, как он заявлен. То есть каждый проект нужно в какой-то части дорабатывать. Первое место никто не занял, второе место получила компании из Великобритании.

Настоящий зеленый оазис в центре столицы – таким увидела Минск будущего европейская компания. В новом квартале столицы планировалось проложить огромный искусственный водоем. Авторы также выдвигали идею создания масштабного торгово-выставочного комплекса, вокруг которого располагались бы здания международного финансового центра.

Третье место на конкурсе одержала белорусская команда. Проект под названием «Пиксельный город» оказался достаточно универсальным. Главная идея – создать не столько зрелищный облик города, сколько сделать жизнь минчан комфортнее. «Умная начинка» белорусской концепции «Минск-Сити» безоговорочно подкупила жюри.

Николай Власюк, председатель комитета архитектуры градостроительства Мингорисполкома, главный архитектор Минска:

Мы предложили увязать железнодорожные станции городов-спутников с метрополитеном. Поверх предложили такую ортогональную решетку, где будут рассредоточены различные тематические площади. Культурная площадь, историческая, креативная, торговая, бизнес-центр. И все это увязали с бульваром, который связывал бы эти площади с поймой реки Лошица.

Архитекторы условно разделили город будущего на квадраты – пикселы. Планировалось, что каждая жилая застройка в квартале будет отличаться своим оригинальным архитектурным решением.

Николай Власюк, председатель комитета архитектуры градостроительства Мингорисполкома, главный архитектор Минска:

Через весь проект проходила нитью идея «зеленого» строительства. Мы предложили пойти по похожему принципу, как в Нью-Йорке: сделать авеню и бульвары. То есть пешеходные улицы и транспортные. Причем планируется, что вообще вся эта территория должна быть территорией пешеходного пространства, пешеходной доступности. Даже мы предложили, чтобы параллельно с тем, как проводится метро под землей, мы смогли заглубить в этой части транзитную магистраль, которая проходит через центр.

Сегодня ведется доработка финальной концепции застройки «Минск-Сити», которая воплотит в себе лучшие идеи конкурсных работ. Над итоговым проектом трудится команда лучших белорусских архитекторов. В ближайшем будущем будет объявлен конкурс на определение инвестора.

Николай Власюк, председатель комитета архитектуры градостроительства Мингорисполкома, главный архитектор Минска:

Здесь важнее грамотно прописать философию проекта, политику градостроительную проекта. И двигаться в этом направлении, чтобы велась застройка, чтобы для города появился новый, интересный, комфортный центр, который будет интересен не только минчанам, но и гостям столицы, туристам.

Вместо привычной для минчан микрорайонной застройки в «Минск-Сити» появится квартальная. Основу общественных сооружений составит группа зданий финансового центра. Проектом также предусмотрена реконструкция некоторых зданий под выставочные, торговые комплексы. Планируется, что на территории будущего района «Минск-Сити» появится Музей науки и техники, а также спортивно-развлекательный комплекс. В новом районе столицы создадут развитую и комфортную улично-дорожную сеть, сообщили в программе «Минск и минчане».