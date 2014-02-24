Праздник фонарей в Китае - незабываемое зрелище!

Новости мира. Первая точка нашего путешествия на этой неделе – Китай. Здесь отмечают традиционный Праздник фонарей.

Одним из мероприятий, приуроченных к этому событию, стала тематическая выставка в городе Паньцзинь на северо-востоке страны, где были представлены фонари разных форм и цветов. Жители многих прилегающих районов преодолели немалый путь специально для того, чтоб увидеть эти красочные творения. Праздник фонарей - один из самых важных традиционных праздников в Китае. Он отмечается в 15-й день первого месяца лунного календаря и завершает празднества, связанные со встречей китайского Нового года.

А сейчас отправимся в Мексику. Здесь археологи обнаружили древнее захоронение собак. Могила находилась под жилым домом. По мнению учёных, животных похоронили в 14 веке. Как раз в то время здесь процветала Ацтекская империя.

Однако археологи пока пребывают в замешательстве: то ли это «первое кладбище домашних животных», то ли собак похоронили, чтобы они охраняли умЕрших людей. В таком случае где-то неподалёку должна находиться пирамида. Породу собак учёные ещё не определили. Известно, что у ацтеков жили карликовые собаки породы течичи. Их почитали, как священных. На месте раскопок археологи также обнаружили керамические черепки. Исследователи надеются, что дальнейшие поиски помогут им больше узнать о захоронении.

А на помидорные бои в городке Кильон вышли тысячи чилийцев. На специальном стадионе их ждало 50 тонн томатов, которые тут же превратились в метательное оружие. Те, кто не хотел участвовать в веселье, просто понаблюдали со стороны. Но, похоже, всё равно получили удовольствие.

Впрочем, вскоре томатный бой так раззадорил участников, что защита потребовалась и зрителям - пришлось прикрываться стульями, чтобы шальной помидор не попал и в них.

Помидоры для боя предоставили местные фермеры. Впервые такое мероприятие прошло здесь четыре года назад, его организовали жители Кильона.

Помидорные бои также ежегодно захватывают испанский городок Буньоль в провинции Валенсия. Там этот праздник называется Ла Томатина и проводится с 1944 года, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.