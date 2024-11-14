80% потребностей белорусов в продуктах питания закрываются белорусскими производителями

Одна из самых весомых статей внешней торговли Беларуси – экспорт продовольствия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Производство продуктов питания в современном мире – категория не только экономическая, но и геополитическая. А страна, которая способна себя обеспечить продовольствием, способна выстоять и в жестком, а порой и жестоком мировом противостоянии. Быть с хлебом – значит быть сильным и независимым. Вопрос продовольственной безопасности в Беларуси всегда был в перечне государственных приоритетов. А в эпоху мировой санкционной войны его актуальность, вне всяких сомнений, возросла. Но важно то, что о том, как обеспечить белорусов собственным, а не импортным, мы задумались еще в первые годы независимости.

И результат очевиден. За последние 30 лет Беларусь увеличила производство зерна на 20%, молока — на 33%, мяса — более чем на 5%. А благодаря комплексному техническому обновлению всего АПК, производительность труда в отрасли увеличилась более чем в 19 раз. При этом мы достигли наиболее высокого уровня самообеспеченности продовольствием в Евразийском союзе.

Одно из флагманских направлений, безусловно, производство и переработка молока. По итогам года в стране планируют произвести около 9 миллионов тонн этого продукта. Повышение эффективности производства стало возможным благодаря реконструкции молочно-товарных комплексов, а также строительству новых. Это, в свою очередь, поднимает технологическую планку и в переработке.

Мария Климова, заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Ряд предприятий уже за прошлые пятилетки, за прошлые 10-летия переоснастили производства, установили новые сушильные производства. В текущем году уже реализован новый проект в Брестской области, по концентрату сывороточного белка запущено крупное масштабное новое производство. Будет увеличение мощностей по концентрату сывороточного белка в Гродненской области.