Муковозчик: как Беларусь выглядит перед выборами – таким вопросом всё чаще задаются беглые

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Как выглядит Беларусь за пару месяцев до президентских выборов? Вот каким вопросом все чаще и все подробнее интересуется наша эмиграция. Ну, наша страна, например, официально стала партнером БРИКС, но радуются этому большому событию только граждане и только внутри. Тех же, кто снаружи – беглых, – их аж корежит от любых успехов Беларуси на международных уровнях. До такой степени корчит, что вон, жена блогера «разочаровалась в Тиле Швайгере». Оне «раскритиковали» кинозвезду, а еще оне «посоветовали бы» немецкой иконе. И ладно бы, что это примерно как женская копия Светлакова разговаривает с телевизором – безапелляционно, нагло, по-хабальски. Но ведь этот стыд сразу же выносит на всеобщий позор эмигрантская пресса: гляди, наша-то недовоольна... Ишь ты ее...

Андрей Муковозчик:

Или вот бывшие актеры не устают обсуждать свои бывшие заработки. Мол, они ведь были, куда ж они делись? Заголовок: «Расспросили беглых о гонорарах». Рядом стоит другой заголовок, как ответ самим себе: «Рыбаков на Припяти обокрала лиса – съела колбасу, шашлык и рыбу». Прочитав, понимаешь: да, беглые похожи на ту лису, ради колбасы и шашлыка пойдут не только сниматься. Вот так их, кстати, и вербуют на самое грязное – чтобы даже и мысли назад не было. А если и есть она в ночной тиши – молчи, если не хочешь лишиться рыбы. А вот недожурналисты спрашивают у очередного, свежего беглого: – Как вы себя чувствуете?

– У меня такое ощущение, будто я кругом виноват, – отвечает тот, у него будто открылись глаза – виноват в том, что поехал в Германию, виноват в том, что поехал в Польшу. Виноват в том, что мой паспорт неизвестно где, виноват даже в том, что меня нагло обманывали, а я верил. Я изо всех сил стараюсь играть по правилам, но они, оказывается, действуют не для всех. Оказывается, понимаете? И хотя он сам и сделал свою жизнь невыносимой, для него виноваты все равно Лукашенко и крывавы рэжым. И в том, что немцы депортировали его в Польшу. И в том, что поляки собираются депортировать его в Беларусь. И в том, что никто из той хевры, никакие стрижаки ничем не собираются лоху помогать.