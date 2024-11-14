Лукашенко – молодежи: вам жить, за вами будущее

«Побеждайте!» – именно такой наказ и автограф от главы государства получили 14 ноября представительницы женской команды футбольного клуба «Минск». Эта очень теплая и душевная встреча состоялась на стадионе «Трактор» в первый день его работы после реконструкции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая активная часть молодежи уже строит свое будущее. Причем в буквальном смысле. В обновление стадиона государство вложило почти 32 миллиона рублей, в реконструкцию СДЮСШОР – 3,5 миллиона, а почти 200 участников студотрядов – себя. В главном парке Заводского района выделили даже отдельную локацию для БРСМ. Лукашенко – Лукьянову: я в стройотряд ехал, потому что надо было деньги зарабатывать. Всегда рядом с Президентом молодежь. Сегодня это не только фигурально. Харизма опытного политика – и в раз улетучивается зависимость от гаджетов и равнодушие конформизма. Этим сейчас заражена вся молодежь самых продвинутых стран мира. Но только у белорусов самого активного возраста есть живой диалог с Президентом.