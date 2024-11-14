Лукашенко – молодежи: вам жить, за вами будущее
«Побеждайте!» – именно такой наказ и автограф от главы государства получили 14 ноября представительницы женской команды футбольного клуба «Минск». Эта очень теплая и душевная встреча состоялась на стадионе «Трактор» в первый день его работы после реконструкции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самая активная часть молодежи уже строит свое будущее. Причем в буквальном смысле. В обновление стадиона государство вложило почти 32 миллиона рублей, в реконструкцию СДЮСШОР – 3,5 миллиона, а почти 200 участников студотрядов – себя. В главном парке Заводского района выделили даже отдельную локацию для БРСМ.
Лукашенко – Лукьянову: я в стройотряд ехал, потому что надо было деньги зарабатывать.
Всегда рядом с Президентом молодежь. Сегодня это не только фигурально. Харизма опытного политика – и в раз улетучивается зависимость от гаджетов и равнодушие конформизма. Этим сейчас заражена вся молодежь самых продвинутых стран мира. Но только у белорусов самого активного возраста есть живой диалог с Президентом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Молодеет спорт по всем направлениям, и оттуда начинать надо, и там точки роста. Если упустил, уже лет 10-15, упустил – все, уже сложно будет. Сложно. Можно, но сложно. А если уже студенты и спортом не занимались, ну так лучше в стройотряды тогда.
Президент был всегда в окружении людей. В начале суверенного пути людей в лаптях, сейчас – среди прогрессивной и амбициозной молодежи. Это же и есть отражение развития страны. Запросы людей растут. Но консолидированная Беларусь – это как раз про футбольную философию. Командная работа с опытным капитаном.
Александр Лукашенко:
Вам жить. Поэтому вы молодцы. За вами будущее. Я вам говорю это искренне, потому что вы здесь находитесь.
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