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Минск стал самым популярным городом СНГ для осенних путешествий

17 сентября 2018 07:49
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Новости Беларуси. Минск возглавил рейтинг самых популярных городов СНГ для осенних путешествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск стал самым популярным городом СНГ для осенних путешествий-1

Такую информацию приводит аналитическое агентство «ТурСтат». Туристы приезжают в города и страны Содружества осенью в среднем на 3 дня. Самые недорогие туры – в Кыргызстан и Узбекистан, для шопинга и туров выходного дня лидируют Астана и Баку. В агентстве также подсчитали, что российские туристы тратят во время осенних путешествий от 30 до 80 долларов в сутки.

# Туризм # общество # Фотофакт

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