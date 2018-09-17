Минск стал самым популярным городом СНГ для осенних путешествий

Такую информацию приводит аналитическое агентство «ТурСтат». Туристы приезжают в города и страны Содружества осенью в среднем на 3 дня. Самые недорогие туры – в Кыргызстан и Узбекистан, для шопинга и туров выходного дня лидируют Астана и Баку. В агентстве также подсчитали, что российские туристы тратят во время осенних путешествий от 30 до 80 долларов в сутки.