«Сразу было ощущение такое – ого, здесь моё место»: как парень с синдромом Дауна работает в минском отеле

Василий Павликов давно мечтал построить карьеру. Сложность заключается в обустройстве рабочего места, которое бы подходило человеку с синдромом Дауна. Но таковое нашлось. Вот уже полгода улыбчивый парень – сотрудник сети одного столичного отеля. Василий Павликов:

Сразу было ощущение такое – ого, здесь моё место.

На начальном этапе Василию здорово подсобил помощник-ассистент. Он подготовил сотрудников гостиницы к появлению нового, особенного, коллеги. Потом несколько недель сопровождал, помогая: пройти медкомиссию, прорабатывал маршрут, следил за адаптацией. Василий Павликов:

Я работаю с одиннадцати до трёх. Это четыре часа в день. Получается по четыре дня.

Этот отель впервые в истории Беларуси официально трудоустроил ребят с синдромом Дауна.

Инициатором стал генеральный менеджер Йеспер Францл. В Дании, откуда он родом, это нормальная практика – люди с синдромом работают в отелях, магазинах, кафе, библиотеках, театрах, офисах и на производстве. Год назад датчанина на посту сменил голландец Дирк Влиербум. Имея за плечами тридцатилетний опыт в сфере гостеприимства в лучших отелях мира, кое-что понимает и в найме сотрудников с особенностями.

Дирк Влиербум, генеральный менеджер отеля:

На моей предыдущей службе – это была обыденная практика, когда официантка с ограничениями по слуху работала в ресторане, читая по губам. Такие люди нередко выбиваются из социума, но в наших силах сделать их жизнь чуточку краше.