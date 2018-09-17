«Сразу было ощущение такое – ого, здесь моё место»: как парень с синдромом Дауна работает в минском отеле
Василий Павликов давно мечтал построить карьеру. Сложность заключается в обустройстве рабочего места, которое бы подходило человеку с синдромом Дауна. Но таковое нашлось. Вот уже полгода улыбчивый парень – сотрудник сети одного столичного отеля.
Василий Павликов:
Сразу было ощущение такое – ого, здесь моё место.
На начальном этапе Василию здорово подсобил помощник-ассистент. Он подготовил сотрудников гостиницы к появлению нового, особенного, коллеги. Потом несколько недель сопровождал, помогая: пройти медкомиссию, прорабатывал маршрут, следил за адаптацией.
Василий Павликов:
Я работаю с одиннадцати до трёх. Это четыре часа в день. Получается по четыре дня.
Этот отель впервые в истории Беларуси официально трудоустроил ребят с синдромом Дауна.
Инициатором стал генеральный менеджер Йеспер Францл. В Дании, откуда он родом, это нормальная практика – люди с синдромом работают в отелях, магазинах, кафе, библиотеках, театрах, офисах и на производстве. Год назад датчанина на посту сменил голландец Дирк Влиербум. Имея за плечами тридцатилетний опыт в сфере гостеприимства в лучших отелях мира, кое-что понимает и в найме сотрудников с особенностями.
Дирк Влиербум, генеральный менеджер отеля:
На моей предыдущей службе – это была обыденная практика, когда официантка с ограничениями по слуху работала в ресторане, читая по губам. Такие люди нередко выбиваются из социума, но в наших силах сделать их жизнь чуточку краше.
Ежегодно в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустройстве обращается, в среднем, около 4,5 тысяч инвалидов. В структуре безработных по Беларуси – это около 3%.
Галина Кулаковская, начальник отдела управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
В республике создана законодательная база, которая определяет политику занятости в отношении содействия занятости инвалидов, и это соответствует международным нормам. С начала года к нам за содействием уже обратилось около двух тысяч инвалидов, и каждый третий из них уже трудоустроен при содействии органов государственной службы занятости.