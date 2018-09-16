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В каких сферах у Минска и Санкт-Петербурга общие интересы, и почему город на Неве может стать для Синеокой «окном в Европу»?

16 сентября 2018 21:21
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Новости Беларуси. На неделе Дни Минска прошли в Санкт-Петербурге: традиционно, от экономической до культурной составляющей. Между двумя городами – давние отношения. Перспективы сотрудничества воплощены в дорожную карту по их развитию до 2020 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На днях Минска в Санкт-Петербурге побывала Яна Шипко.

В каких сферах у Минска и Санкт-Петербурга общие интересы, и почему город на Неве может стать для Синеокой «окном в Европу»?-1

В каких сферах у Минска и Санкт-Петербурга общие интересы, и почему город на Неве может стать для Синеокой «окном в Европу»?-3

«Весна» в Питере. А точнее, Вивальди от белорусских виртуозов, а еще попурри обеих стран на все времена, где нашу «Купалинку» дополняет русская «Калинка-малинка».

Концерт под сводами капеллы. В городе дворцов даже деловые переговоры в имперских интерьерах. От локализации сборки белорусских автобусов до технологий умного города и медтуризма – всё это в топе интересов.

В каких сферах у Минска и Санкт-Петербурга общие интересы, и почему город на Неве может стать для Синеокой «окном в Европу»?-6

В каких сферах у Минска и Санкт-Петербурга общие интересы, и почему город на Неве может стать для Синеокой «окном в Европу»?-8

А учитывая близость Финляндии, местные бизнесмены Питер для белорусских предприятий позиционируют как «окно в Европу».

В каких сферах у Минска и Санкт-Петербурга общие интересы, и почему город на Неве может стать для Синеокой «окном в Европу»?-11

Геннадий Спирин, управляющий директор торговой компании (Финляндия):
В первую очередь, IT-компании, конечно, найдут спрос на финском рынке. Также и производители, скажем, те компании, которые производят что-либо по металлообработке.

В каких сферах у Минска и Санкт-Петербурга общие интересы, и почему город на Неве может стать для Синеокой «окном в Европу»?-14

В каких сферах у Минска и Санкт-Петербурга общие интересы, и почему город на Неве может стать для Синеокой «окном в Европу»?-16

В каких сферах у Минска и Санкт-Петербурга общие интересы, и почему город на Неве может стать для Синеокой «окном в Европу»?-18

Эти виды на берегах Невы ежегодно привлекают миллионы туристов. Но за историческим фасадом у города бьется высокотехнологичное сердце.

В каких сферах у Минска и Санкт-Петербурга общие интересы, и почему город на Неве может стать для Синеокой «окном в Европу»?-21

Яна Шипко, СТВ:
Здесь развито автомобиле- и станкостроение, химическая промышленность, наука и даже сельское хозяйство. Потому сотрудничество с белорусской столицей обещает стать еще многограннее.

Как раскрыть юные таланты или организовать экстренную медицинскую помощь? Пока наши специалисты присматривались к питерскому опыту, петербуржцы встречали белорусские гастрономические новинки. Мед из Беловежской пущи, сало и соленья, льняные рушники и плетеные корзинки.

В каких сферах у Минска и Санкт-Петербурга общие интересы, и почему город на Неве может стать для Синеокой «окном в Европу»?-24

В каких сферах у Минска и Санкт-Петербурга общие интересы, и почему город на Неве может стать для Синеокой «окном в Европу»?-26

«Невозможно пройти мимо». Дни Минска в Санкт-Петербурге продолжаются: чем белорусские товары привлекают россиян?

Возможность купить белорусское петербуржцы и правда не упускают.

В каких сферах у Минска и Санкт-Петербурга общие интересы, и почему город на Неве может стать для Синеокой «окном в Европу»?-29

В каких сферах у Минска и Санкт-Петербурга общие интересы, и почему город на Неве может стать для Синеокой «окном в Европу»?-31

Доверия больше к братьям-белорусам.

Скоро в Петербурге постоянно пропишется минский квартал «Журавли». В Минске, соответственно, – «Петровские верфи». Пока же петербуржцы ближе знакомились с белорусской столицей и даже нашли немало общего.

В каких сферах у Минска и Санкт-Петербурга общие интересы, и почему город на Неве может стать для Синеокой «окном в Европу»?-34

Очень красивая фотография. Мне показалось, что это здание похоже на некоторые здания Санкт-Петербурга.

В каких сферах у Минска и Санкт-Петербурга общие интересы, и почему город на Неве может стать для Синеокой «окном в Европу»?-37

# Беларусь-Россия # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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