В каких сферах у Минска и Санкт-Петербурга общие интересы, и почему город на Неве может стать для Синеокой «окном в Европу»?

Новости Беларуси. На неделе Дни Минска прошли в Санкт-Петербурге: традиционно, от экономической до культурной составляющей. Между двумя городами – давние отношения. Перспективы сотрудничества воплощены в дорожную карту по их развитию до 2020 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На днях Минска в Санкт-Петербурге побывала Яна Шипко.

«Весна» в Питере. А точнее, Вивальди от белорусских виртуозов, а еще попурри обеих стран на все времена, где нашу «Купалинку» дополняет русская «Калинка-малинка». Концерт под сводами капеллы. В городе дворцов даже деловые переговоры в имперских интерьерах. От локализации сборки белорусских автобусов до технологий умного города и медтуризма – всё это в топе интересов.

А учитывая близость Финляндии, местные бизнесмены Питер для белорусских предприятий позиционируют как «окно в Европу».

Геннадий Спирин, управляющий директор торговой компании (Финляндия):

В первую очередь, IT-компании, конечно, найдут спрос на финском рынке. Также и производители, скажем, те компании, которые производят что-либо по металлообработке.

Эти виды на берегах Невы ежегодно привлекают миллионы туристов. Но за историческим фасадом у города бьется высокотехнологичное сердце.

Яна Шипко, СТВ:

Здесь развито автомобиле- и станкостроение, химическая промышленность, наука и даже сельское хозяйство. Потому сотрудничество с белорусской столицей обещает стать еще многограннее. Как раскрыть юные таланты или организовать экстренную медицинскую помощь? Пока наши специалисты присматривались к питерскому опыту, петербуржцы встречали белорусские гастрономические новинки. Мед из Беловежской пущи, сало и соленья, льняные рушники и плетеные корзинки.

«Невозможно пройти мимо». Дни Минска в Санкт-Петербурге продолжаются: чем белорусские товары привлекают россиян? Возможность купить белорусское петербуржцы и правда не упускают.

Доверия больше к братьям-белорусам. Скоро в Петербурге постоянно пропишется минский квартал «Журавли». В Минске, соответственно, – «Петровские верфи». Пока же петербуржцы ближе знакомились с белорусской столицей и даже нашли немало общего.