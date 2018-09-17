«Можно добавить сливок и пару капелек растительного масла»: с чем лучше всего сочетается яблочный сок?

Яблочный сок – источник многих полезных элементов и витаминов. Всего полтора стакана в день способны улучшить работу органов дыхания. Кроме того, яблочный сок содержит витамин С, лимонную кислоту, соли магния. Но как сохранить все эти витамины? Сегодня секреты самого вкусного и полезного яблочного сока раскроет шеф-повар.

Елена Микульчик, шеф-повар: Тут этапы очень простые, берём яблочко, режем его, удаляем сердцевину, далее, если у вас есть соковыжималка, тогда всё просто, если нет соковыжималки, тогда тёрка, марля и всё вручную, тоже, в принципе, не особенно сложно. Лучше всего для яблочного сока взять хорошие плоды, которые не повреждены, тогда у вас яблочный сок будет дольше храниться и больше в нём будет полезных свойств.

Как правильно приготовить яблочный сок в домашних условиях? Какие есть этапы? Есть ли какие-либо секреты?

Чтобы яблочный сок был вкуснее, с чем его лучше сочетать?

Елена Микульчик:

Хорошо сочетается яблоко со сливой, будет здорово сделать это с мякотью. Взять сливу, удалить косточку, блендировать и сочетать со свежевыжатым яблочным соком. Очень вкусное будет сочетание свежевыжатый яблочный, морковный и к этому можно добавить немножко сливок, и пару капелек растительного масла. Очень интересный получается вкус, если соединить яблоко и черноплодную рябину.