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Минск накрыл мощный снегопад, дороги расчищают несколько сотен спецмашин

23 ноября 2023 16:22
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Новости Беларуси. Обильные осадки и плохая видимость. Минск 23 ноября оказался во власти стихии. Столицу накрыл первый мощный снегопад. Из-за этого значительно ухудшилась обстановка на дорогах. Наблюдались 10-балльные пробки и множество аварий. Введен план «Погода», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск накрыл мощный снегопад, дороги расчищают несколько сотен спецмашин-1

Дороги столицы расчищают несколько сотен спецмашин. Проезжую часть обрабатывают реагентами. Уже израсходовано свыше тысячи тонн песчано-соляной смеси. В усиленном режиме несет службу ГАИ. Инспекторы сопровождают колонны снегоуборочной техники, обеспечивают проезд транспорта, устраняют заторы. Ликвидируют последствия метели во всех районах столицы. Работает несколько служб: Ремавтодор, Зеленстрой и ЖКХ.

Минск накрыл мощный снегопад, дороги расчищают несколько сотен спецмашин-4

Владимир Лебедь, заместитель главы администрации Партизанского района:
Коммунальные предприятия Партизанского района были готовы к снегопаду. Предварительно была обработана улично-дорожная сеть реагентами. На сегодня задействованы 23 единицы техники, в том числе 6 единиц на дворовых территориях. 159 человек на ручной доработке. Работы организованы будут, и будут продолжаться работы также и в ночное время.

Минск накрыл мощный снегопад, дороги расчищают несколько сотен спецмашин-7

Автовладельцев просят не перекрывать дворовые проезды. Это может помешать работе снегоуборочной техники. А ГАИ призывает водителей не оставлять авто на проезжей части на долгое время. О том, что ожидаются обильные осадки, еще накануне предупреждали синоптики – был объявлен оранжевый уровень опасности. К слову, завтра он сохранится, но только из-за сильного ветра.

# Погода в Беларуси # общество # Владимир Лебедь # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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