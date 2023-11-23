Минск накрыл мощный снегопад, дороги расчищают несколько сотен спецмашин

Новости Беларуси. Обильные осадки и плохая видимость. Минск 23 ноября оказался во власти стихии. Столицу накрыл первый мощный снегопад. Из-за этого значительно ухудшилась обстановка на дорогах. Наблюдались 10-балльные пробки и множество аварий. Введен план «Погода», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дороги столицы расчищают несколько сотен спецмашин. Проезжую часть обрабатывают реагентами. Уже израсходовано свыше тысячи тонн песчано-соляной смеси. В усиленном режиме несет службу ГАИ. Инспекторы сопровождают колонны снегоуборочной техники, обеспечивают проезд транспорта, устраняют заторы. Ликвидируют последствия метели во всех районах столицы. Работает несколько служб: Ремавтодор, Зеленстрой и ЖКХ.

Владимир Лебедь, заместитель главы администрации Партизанского района:

Коммунальные предприятия Партизанского района были готовы к снегопаду. Предварительно была обработана улично-дорожная сеть реагентами. На сегодня задействованы 23 единицы техники, в том числе 6 единиц на дворовых территориях. 159 человек на ручной доработке. Работы организованы будут, и будут продолжаться работы также и в ночное время.