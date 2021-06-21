Минск ко Дню Независимости украсят в цвет василька. Рассказываем, как будет выглядеть город

Новости Беларуси. С новой графикой, национальным орнаментом и небесно-голубым цветом. Ко Дню Независимости Минск заиграет новыми красками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подготовка к главному празднику страны почти завершена. Сейчас формируются все конструкции для монтажа на своих локациях. На этот раз для минчан и гостей столицы подготовили новую графику с нестандартным дизайнерским решением. Несомненно, в основе цветовой гаммы остаются символы страны – флаг, герб и национальный орнамент. Кроме того, праздничные конструкции заиграют новым небесно-голубым цветом, что символизирует еще один символ страны – цветок василька.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна «Минскрекламы»:

В данный момент украшение города начинается с периферии, с дальних районов. Это размещение пилонов, плакатов, растяжек. И постепенно мы придем уже к центральным площадкам, к традиционным локациям – это площадь Независимости, Октябрьская площадь, площадь у Дворца спорта, это площадь у «Ромашки», где будут установлены наши главные конструкции. Это будет уже сценическое оформление, это не будут разрозненные какие-то композиции, это будет единое решение, которое даже с высоты птичьего полета будет смотреться торжественно, нарядно и жизнеутверждающе.