Минск ко Дню Независимости украсят в цвет василька. Рассказываем, как будет выглядеть город

Новости Беларуси. С новой графикой, национальным орнаментом и небесно-голубым цветом. Ко Дню Независимости Минск заиграет новыми красками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. С новой графикой, национальным орнаментом и небесно-голубым цветом. Ко Дню Независимости Минск заиграет новыми красками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Подготовка к главному празднику страны почти завершена. Сейчас формируются все конструкции для монтажа на своих локациях. На этот раз для минчан и гостей столицы подготовили новую графику с нестандартным дизайнерским решением. Несомненно, в основе цветовой гаммы остаются символы страны – флаг, герб и национальный орнамент. Кроме того, праздничные конструкции заиграют новым небесно-голубым цветом, что символизирует еще один символ страны – цветок василька.
Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна «Минскрекламы»:
В данный момент украшение города начинается с периферии, с дальних районов. Это размещение пилонов, плакатов, растяжек. И постепенно мы придем уже к центральным площадкам, к традиционным локациям – это площадь Независимости, Октябрьская площадь, площадь у Дворца спорта, это площадь у «Ромашки», где будут установлены наши главные конструкции. Это будет уже сценическое оформление, это не будут разрозненные какие-то композиции, это будет единое решение, которое даже с высоты птичьего полета будет смотреться торжественно, нарядно и жизнеутверждающе.
Сейчас минчане уже могут полюбоваться масштабной композицией «Факел», которая расположена на пересечении проспектов Победителей и Машерова. А в ближайшее время на главных праздничных площадках установят две яркие арт-свечи, где в пять рядов будут располагаться двухметровые кубы, повернутые вокруг своей оси. К слову, кроме графики, здесь будут изображены самые яркие и живописные места Беларуси. Завершить всю подготовку к празднику планируют до конца июня.