Ветеран Абрам Миркин: я прошёл эту Великую Отечественную войну, всё это испытал на себе, всё горе и радость Победы

Абрам Миркин, ветеран Великой Отечественной войны:

Вы, наверное, просмотрели выставку, которая напомнила вам Великую Отечественную войну. А я прошел эту Великую Отечественную войну, все это испытал на себе, все горе и радость победы. Я должен сказать, что если молодежь просмотрела, что-нибудь приняла от этого, впитала в себя, что сделали их деды и прадеды для Победы – это очень-очень важно. Я бы пожелал, чтобы они сохранили эту память, продолжали не только изучать историю вместе со своими дедами и прадедами, это очень важно.