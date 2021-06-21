Прямой эфир

Ветеран Абрам Миркин: я прошёл эту Великую Отечественную войну, всё это испытал на себе, всё горе и радость Победы

21 июня 2021 11:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Брест 21 июня – место притяжения людей, которым дорога память, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе проходят основные мероприятия, посвященные 80-летию трагической даты начала Великой Отечественной войны. Рано утром на железнодорожный вокзал прибыл уникальный музей на колесах «Поезд Победы».

Ветеран Абрам Миркин: я прошёл эту Великую Отечественную войну, всё это испытал на себе, всё горе и радость Победы-1

В числе первых «Поезд Победы» встретил ветеран Великой Отечественной войны, уроженец Беларуси Абрам Миркин. В 2020 году он отметил вековой юбилей, но несмотря на почтенный возраст ведет активный образ жизни и значительную часть своего времени посвящает встречам с молодежью.

«Мне прямо хотелось плакать». Жители Бреста о посещении «Поезда Победы»

Ветеран Абрам Миркин: я прошёл эту Великую Отечественную войну, всё это испытал на себе, всё горе и радость Победы-4

Абрам Миркин, ветеран Великой Отечественной войны:
Вы, наверное, просмотрели выставку, которая напомнила вам Великую Отечественную войну. А я прошел эту Великую Отечественную войну, все это испытал на себе, все горе и радость победы. Я должен сказать, что если молодежь просмотрела, что-нибудь приняла от этого, впитала в себя, что сделали их деды и прадеды для Победы – это очень-очень важно. Я бы пожелал, чтобы они сохранили эту память, продолжали не только изучать историю вместе со своими дедами и прадедами, это очень важно.

# Великая Отечественная война # общество # Абрам Миркин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мне прямо хотелось плакать». Жители Бреста о посещении «Поезда Победы»
21 июня 2021 11:45

«Мне прямо хотелось плакать». Жители Бреста о посещении «Поезда Победы»

Бюджетные модели от «БЕЛДЖИ». Отвечаем на самые популярные вопросы об авто
21 июня 2021 10:34

Бюджетные модели от «БЕЛДЖИ». Отвечаем на самые популярные вопросы об авто

А вы знаете, какой автомобиль чаще всего покупали белорусы в прошлом году?
21 июня 2021 10:33

А вы знаете, какой автомобиль чаще всего покупали белорусы в прошлом году?