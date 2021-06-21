Станет находкой для астматиков. Рассказываем, зачем нужен увлажнитель и как его выбрать

Летний зной. Жара вынуждает настежь открывать окна, приобретать вентиляторы и кондиционеры. Вот только проветривание не избавит от сухости воздуха. Нормальный уровень влажности в помещении не должен быть ниже 55 процентов, иначе погода в доме негативно скажется на вашем самочувствии.

Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей категории:

Сухой воздух приводит к кашлю, к затруднению носового дыхания. Соответственно, к заболеванию верхних дыхательных путей. Чтобы увлажнить воздух, широко распространены увлажнители. Обратите внимание, увлажнитель лишь насыщает пространство влагой. Не стоит ждать от этого агрегата обеззараживания воздуха. Существуют три типа увлажнителей: традиционный, ультразвуковой и паровой.

Георгий Жаркевич, сотрудник магазина климатической техники:

Самыми распространенными сегодня являются ультразвуковые увлажнители за счет того, что они бывают различных ценовых сегментов. То есть доступные, средние и премиальные. Есть большое количество функционала, но у них есть маленький нюанс. Нюанс заключается в том, что любой ультразвук подразумевает эксплуатацию только с дистиллированной водой. Потому что если вы будете заливать обычную воду из-под крана, то в большинстве случаев у вас будет появляться белый налет. В плане очистки системы воды для этого прибора нужно подойти основательно.

В традиционном увлажнителе воздух проходит через влажный фильтр, который придется периодически менять. Аппарат совсем некапризный и может работать на водопроводной воде. От него точно не придется ждать неожиданностей в виде конденсата и белого налета на мебели. Георгий Жаркевич:

Менее популярен на территории Беларуси аппарат с горячим паром. Как правило, такие увлажнители пользуются спросом в цветочных магазинах, в оранжереях, потому что помимо уровня влажности он еще чуть-чуть поднимает температуру. Есть определенный момент, который касается эксплуатации. Мы рекомендуем ставить их на возвышенность, потому что это банальный электрический чайник, то есть температура кипения 99 градусов. Вы можете получить ожог.

Размещать прибор лучше на столе или тумбочке, чтобы пар мог с легкостью циркулировать по комнате. Некоторые модели снабжены функцией ароматерапии и имеют встроенный гигрометр, который поможет отследить уровень влажности в помещении. Из дополнительных бонусов: если заливать в резервуар ледяную воду, приятный холодок в комнате обеспечен.

Георгий Жаркевич:

Ультразвуковые приборы производят в среднем где-то порядка 300-350 миллилитров в час. Мы рекомендуем порядка 3-3,5 литров минимум на площадь 20 квадратов. Если говорить про традиционные, то здесь все намного проще. Производительность колеблется от 350 до 500. По литражу в среднем рекомендуем порядка 4-5 литров в зависимости от площади вашего помещения.

Идеальным в эксплуатации станет увлажнитель с широким отверстием для залива воды. Нелишним будет таймер и режим автоматического отключения. Поворотный регулятор не заставит вас постоянно переставлять прибор, а смена режимов позволит контролировать водяной туман. Если вас смущает лишний источник света, присмотритесь к модели без ночника и яркой подсветки дисплея. А обладателям чуткого сна лучше выбрать увлажнитель с уровнем шума не более 25 децибел.

Георгий Жаркевич:

Не берите самый большой по литражу прибор, потому что если у вас площадь помещения 20 квадратов, а вы купили прибор на 9-10 литров, стоячая вода имеет свойство цвести. Вы покупаете прибор, чтобы от него в первую очередь получить максимальную пользу и эффект. Отдавайте себе отчет, как часто он у вас будет работать, как часто вы готовы его чистить.