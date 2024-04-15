Прямой эфир

В Минске определили стратегию взаимодействия Белорусской православной церкви и Красного Креста

15 апреля 2024 17:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Работа с молодежью, помощь уязвимым категориям населения и продвижение здорового образа жизни. На круглом столе по взаимодействию Белорусской православной церкви, общества Красного креста и государственных органов обсудили стратегию взаимодействия организаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске определили стратегию взаимодействия Белорусской православной церкви и Красного Креста-1

Активное сотрудничество Красного Креста и православной церкви началось еще в 2017 году. Посещение хосписов, участие в акциях и совместных проектах. За годы взаимодействия были реализованы десятки благотворительных инициатив. На сегодняшней встрече определены перспективы дальнейшего сотрудничества. Так, волонтеры гуманитарной организации помогут с обучением церковных добровольцев по оказанию сестринского ухода. Также некоторые проекты планируют закрепить и на законодательном уровне.

В Минске определили стратегию взаимодействия Белорусской православной церкви и Красного Креста-4

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
В настоящее время наше взаимодействие с Красным Крестом развивается достаточно успешно, можно сказать, что во всех регионах оно развивается. Но где-то уже подписаны соглашения, которые определят планы дальнейшей работы, где-то это еще предстоит сделать. Я полагаю, что во всех регионах мы подпишем соответствующие соглашения.

В Минске определили стратегию взаимодействия Белорусской православной церкви и Красного Креста-7

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Наша работа помогает Министерству здравоохранения, Министерству социальной защиты, Министерству образования в том числе в решении тех вопросов и задач, которые стоят перед ними. Мы вместе с православной церковью являемся надежными помощниками этих министерств в решении тех значимых и важных социальных задач, которые перед собой ставит страна.

В Минске определили стратегию взаимодействия Белорусской православной церкви и Красного Креста-10

Один из перспективных проектов – работа с трудными подростками. Он уже был опробован в одной из столичных школ. Обучение оказания первой медицинской помощи, духовно-нравственное воспитание и знакомство с деятельностью Красного Креста. Планируется реализовать инициативу по всей стране.

# Государственная политика # общество # Митрополит Вениамин # Дмитрий Шевцов

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий жителей страны
15 апреля 2024 17:09

Президент Беларуси подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий жителей страны

Сложно ли региональному издательству найти экспертное мнение? Рассказала главный редактор «Шклов-инфо»
15 апреля 2024 17:09

Сложно ли региональному издательству найти экспертное мнение? Рассказала главный редактор «Шклов-инфо»

Дзермант: западный путь развития представляет угрозу не только Западу, но и всему человечеству
15 апреля 2024 17:08

Дзермант: западный путь развития представляет угрозу не только Западу, но и всему человечеству

Николай Бузин: нельзя отказываться от региональных СМИ никоим образом!
15 апреля 2024 16:59

Николай Бузин: нельзя отказываться от региональных СМИ никоим образом!

Представители Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании электронной подписи
15 апреля 2024 16:58

Представители Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании электронной подписи

Гитлеровцы называли его «бандитом №1»! Рассказываем о судьбе и подвигах легендарного Батьки Миная
15 апреля 2024 16:57

Гитлеровцы называли его «бандитом №1»! Рассказываем о судьбе и подвигах легендарного Батьки Миная

Минсельхозпрод: сев ранних яровых зерновых планируется закончить на этой неделе
15 апреля 2024 16:53

Минсельхозпрод: сев ранних яровых зерновых планируется закончить на этой неделе

Олег Коропов: сегодня повестку формируют региональные и государственные СМИ
15 апреля 2024 16:52

Олег Коропов: сегодня повестку формируют региональные и государственные СМИ

Александр Лукашенко учредил нагрудный знак делегата ВНС
15 апреля 2024 16:52

Александр Лукашенко учредил нагрудный знак делегата ВНС

Александр Тищенко: безвиз работает на страну, на её престиж
15 апреля 2024 16:51

Александр Тищенко: безвиз работает на страну, на её престиж

Наша прогосударственная позиция СМИ интересна и в России – гендиректор информагентства «Минская правда»
15 апреля 2024 16:45

Наша прогосударственная позиция СМИ интересна и в России – гендиректор информагентства «Минская правда»

Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом Глубокского молочноконсервного комбината
15 апреля 2024 16:39

Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом Глубокского молочноконсервного комбината