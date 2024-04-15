В Минске определили стратегию взаимодействия Белорусской православной церкви и Красного Креста

Работа с молодежью, помощь уязвимым категориям населения и продвижение здорового образа жизни. На круглом столе по взаимодействию Белорусской православной церкви, общества Красного креста и государственных органов обсудили стратегию взаимодействия организаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активное сотрудничество Красного Креста и православной церкви началось еще в 2017 году. Посещение хосписов, участие в акциях и совместных проектах. За годы взаимодействия были реализованы десятки благотворительных инициатив. На сегодняшней встрече определены перспективы дальнейшего сотрудничества. Так, волонтеры гуманитарной организации помогут с обучением церковных добровольцев по оказанию сестринского ухода. Также некоторые проекты планируют закрепить и на законодательном уровне.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

В настоящее время наше взаимодействие с Красным Крестом развивается достаточно успешно, можно сказать, что во всех регионах оно развивается. Но где-то уже подписаны соглашения, которые определят планы дальнейшей работы, где-то это еще предстоит сделать. Я полагаю, что во всех регионах мы подпишем соответствующие соглашения.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Наша работа помогает Министерству здравоохранения, Министерству социальной защиты, Министерству образования в том числе в решении тех вопросов и задач, которые стоят перед ними. Мы вместе с православной церковью являемся надежными помощниками этих министерств в решении тех значимых и важных социальных задач, которые перед собой ставит страна.