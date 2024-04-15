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Модельер из Конго создаёт платья и костюмы для сирот и детей с особенностями развития в Витебске

15 апреля 2024 17:12
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Искусство и красота должны быть доступны каждому. Под таким девизом уже в шестой раз пройдет республиканский благотворительный проект «Цветные сны». В этом сезоне в модном показе для сирот и детей с особенностями развития примут участие около 250-ти таких ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стильный перформанс с каждым годом набирает обороты, привлекая внимание и поддержку общественности. В этот раз свою «космическую» коллекцию презентует модельер из Конго.

За творческим процессом в мастерской наблюдала Александра Ходюкова.

Модельер из Конго создаёт платья и костюмы для сирот и детей с особенностями развития в Витебске-1

Начинающий модельер из Конго Розин Бафакулера Мукеленже кропотливо работает над созданием платьев и костюмов для сирот и ребят с особенностями физического и ментального развития. Благотворительность давно стала частью ее жизни. На родине Розин создала свой фонд помощи детям, добрую традицию привезла с собой и в Беларусь. Подготовкой к республиканскому показу «Цветные сны» в мастерской витебского театра моды она занимается уже несколько месяцев. Коллекция одежды из хлопка, вдохновленная космическими мотивами, станет подарком для воспитанников Руденской школы-интерната. Каждый ребенок заслуживает быть замеченным, считает девушка.

Модельер из Конго создаёт платья и костюмы для сирот и детей с особенностями развития в Витебске-4

Розин Бафакулера Мукеленже, модельер театра моды:
Доброта не имеет границ. В каждой стране есть дети, которые остались без родителей, сироты, которым нужно помочь, потому что родители не могут. Когда я думала о коллекции, то не фокусировалась на этой ситуации, а фокусировалась на том, что я хочу от этого ребенка чувствовать. Я хочу, чтобы они себя чувствовали как нормальные люди, как нормальные дети, которые живут с родителями.

Подробности в сюжете.

Модельер из Конго создаёт платья и костюмы для сирот и детей с особенностями развития в Витебске-7

За шесть лет существования благотворительного проекта «Цветные сны», к нему присоединились свыше десятка модельеров. Сейчас подготовка к показу проходит в 17 интернатах. Участие в нем примут около 250-ти детей со всей республики.

Модельер из Конго создаёт платья и костюмы для сирот и детей с особенностями развития в Витебске-10

Анжелика Бойко, организатор республиканского благотворительного проекта «Цветные сны»:
Все больше вовлекаем волонтеров не только на площадки, но и еще по всей Республике. То есть, у нас очень много ребят, которые работают с детьми, разучивают проходки, готовят, делают замеры. В этом году у нас по-настоящему международный проект. У нас есть дизайнер Владимир Викью. Это известный дизайнер московский, у него целый свой собственный, авторский фестиваль проводится в Иваново.

Модельер из Конго создаёт платья и костюмы для сирот и детей с особенностями развития в Витебске-13

«Цветные сны» – не просто модный показ, это движение, которое объединяет детей с ограниченными возможностями в одном из самых ярких событий года. Благотворительный проект стал платформой для международного диалога с инклюзивным характером, доказывая, что искусство и красота доступны каждому.

# Благотворительная акция # общество # Александра Ходюкова

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