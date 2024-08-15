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Минск и Мурманск отмечают 10-летие установления побратимских связей

15 августа 2024 18:27
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Реализации экономических, инвестиционных и социальных проектов. Минск и Мурманск отмечают 10-летие установления побратимских связей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минск и Мурманск отмечают 10-летие установления побратимских связей-1

По этому случаю делегация столицы Беларуси отправилась с визитом в столицу Заполярья. В Центре управления регионом состоялась встреча с главой администрации Мурманска Юрием Сердечкиным. Обсудили итоги сотрудничества и наметили дальнейшие планы совместной работы. А также участие в культурных и патриотических мероприятиях, выстраивание туристических связей и партнерство между предприятиями.

Минск и Мурманск отмечают 10-летие установления побратимских связей-4

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
В 2020 году у нас товарооборот составил порядка 6 миллионов, в 2023-м – уже около 14-ти, а за 6 месяцев текущего года уже 10 миллионов долларов. Мы видим, что работаем достаточно серьезно. Приехали, чтобы друг друга поздравить, предложить свои услуги в части предоставления техники, которая производится на территории Минска. Это и самосвалы, грузопассажирская техника, бытовая техника.

Минск и Мурманск отмечают 10-летие установления побратимских связей-7

В рамках визита наша делегация также посещает ряд предприятий и учреждений культуры. Предусмотрены обзорные экскурсии.

# Беларусь-Россия # общество # Олег Корзун

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