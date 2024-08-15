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Более 105 тысяч маленьких белорусов пойдут в первый класс 1 сентября

15 августа 2024 18:21
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В стране сейчас ведется целенаправленная работа по комплексной подготовке учреждений образования к новому учебному году. Первого сентября свои двери распахнут свыше 2,5 тысячи школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 105 тысяч маленьких белорусов пойдут в первый класс 1 сентября-1

Они примут более миллиона учеников, из которых 105 тысяч сядут за парты впервые. Утвержденные паспорта готовности все учреждения общего среднего образования должны получить не позднее 20 августа. В 2024 году также завершается переход на новые принципы организации школьного питания: еще 506 школ обеспечат детей полноценными и качественными обедами, согласно обновленным нормам.

Более 105 тысяч маленьких белорусов пойдут в первый класс 1 сентября-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
На текущий год запланировано на оснащение, дооснащение соответствующим оборудованием тех школ, где это не было оборудовано. 18 миллионов рублей мы уже израсходовали, закупили и, соответственно, установили это оборудование. Более того, простимулировали труд поваров: соответствующие доплаты и за контракт, и 50 % надбавки, и для работы тоже стимулирующие выплаты. Министерством образования приняты соответствующие нормативно-правовые документы.

Более 105 тысяч маленьких белорусов пойдут в первый класс 1 сентября-7

Кроме того, Игорь Петришенко отметил, что в преддверии Дня знаний по линии государства оказывается материальная помощь многодетным, малообеспеченным семьям. Сумма выплат уже составила свыше 30 миллионов рублей.

# Школы в Беларуси # общество # Игорь Петришенко

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