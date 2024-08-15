Более 105 тысяч маленьких белорусов пойдут в первый класс 1 сентября

В стране сейчас ведется целенаправленная работа по комплексной подготовке учреждений образования к новому учебному году. Первого сентября свои двери распахнут свыше 2,5 тысячи школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они примут более миллиона учеников, из которых 105 тысяч сядут за парты впервые. Утвержденные паспорта готовности все учреждения общего среднего образования должны получить не позднее 20 августа. В 2024 году также завершается переход на новые принципы организации школьного питания: еще 506 школ обеспечат детей полноценными и качественными обедами, согласно обновленным нормам.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

На текущий год запланировано на оснащение, дооснащение соответствующим оборудованием тех школ, где это не было оборудовано. 18 миллионов рублей мы уже израсходовали, закупили и, соответственно, установили это оборудование. Более того, простимулировали труд поваров: соответствующие доплаты и за контракт, и 50 % надбавки, и для работы тоже стимулирующие выплаты. Министерством образования приняты соответствующие нормативно-правовые документы.