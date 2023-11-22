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«Таких мероприятий должно быть больше!» – в Витебске проходит форум работающей молодёжи «Среда»

22 ноября 2023 13:44
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Мнения, идеи, развитие. В Витебске впервые проходит форум работающей молодежи. Участие в нем принимают более сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Таких мероприятий должно быть больше!» – в Витебске проходит форум работающей молодёжи «Среда»-1

Это не только представители трудовых коллективов, но и общественные активисты и блогеры. Обсудить им есть что: какие действуют условия трудоустройства и преференции, как смелее продвигаться по карьерной лестнице, существующие тренды в медиа сфере. Организована и работа пяти образовательных кластеров. Каждой группе предстоит создать «зачетный» проект.

«Таких мероприятий должно быть больше!» – в Витебске проходит форум работающей молодёжи «Среда»-4

Наталья Белоус, педагог-организатор средней школы № 46 Витебска:
Будет очень много спикеров и работа пяти кластеров. Я приму участие в одном из них, это встреча с витебскими блогерами. И уверена, что знания, полученные сегодня, обязательно применю на практике в работе нашего медиа центра.

«Таких мероприятий должно быть больше!» – в Витебске проходит форум работающей молодёжи «Среда»-7

Илья Кузнецов, учитель истории средней школы № 12 Витебска:
Сегодняшний форум это действительно важное мероприятие. Мне кажется, что таких мероприятий может быть больше и должно быть больше. Потому что это возможность создавать тренды в образовании и в целом педагогике, в сфере производящей деятельности. И, на мой взгляд, сегодня такие форумы позволяют делиться опытом, а это самое важное.

«Таких мероприятий должно быть больше!» – в Витебске проходит форум работающей молодёжи «Среда»-10

Евгений Семенычев, глава администрации Первомайского района Витебска:
Мы собрались в этом зале – провести молодежный форум, чтобы услышать проблемы молодежи, пообщаться на равных. Узнать, чем живет наша молодежь.

Форум решено сделать традиционным. Первый шаг организаторам показался достаточно успешным. Благодаря инициативе молодежи в Витебске реализуют сразу несколько полезных и креативных проектов.

# Государственная политика # общество # Евгений Семенычев # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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