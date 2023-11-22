«Таких мероприятий должно быть больше!» – в Витебске проходит форум работающей молодёжи «Среда»

Мнения, идеи, развитие. В Витебске впервые проходит форум работающей молодежи. Участие в нем принимают более сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не только представители трудовых коллективов, но и общественные активисты и блогеры. Обсудить им есть что: какие действуют условия трудоустройства и преференции, как смелее продвигаться по карьерной лестнице, существующие тренды в медиа сфере. Организована и работа пяти образовательных кластеров. Каждой группе предстоит создать «зачетный» проект.

Наталья Белоус, педагог-организатор средней школы № 46 Витебска:

Будет очень много спикеров и работа пяти кластеров. Я приму участие в одном из них, это встреча с витебскими блогерами. И уверена, что знания, полученные сегодня, обязательно применю на практике в работе нашего медиа центра.

Илья Кузнецов, учитель истории средней школы № 12 Витебска:

Сегодняшний форум – это действительно важное мероприятие. Мне кажется, что таких мероприятий может быть больше и должно быть больше. Потому что это возможность создавать тренды в образовании и в целом педагогике, в сфере производящей деятельности. И, на мой взгляд, сегодня такие форумы позволяют делиться опытом, а это самое важное.