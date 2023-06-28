Минск готовится отметить День Независимости. Марафон праздника начнётся уже 30-го числа

Новости Беларуси. Беларусь готовится отметить День независимости. Центром торжеств традиционно станет столица. Уже послезавтра, 30 июня, праздничный марафон откроет концерт мастеров искусств во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настроение 1 и 2 июля будут создавать на площадке у Дворца спорта молодежные и народные коллективы. В День Независимости состоится торжественное возложение к монументу Победы. В городе будут работать развлекательные и интерактивные площадки. Завершит праздничную программу гала-концерт и акция «Споем гимн вместе» на площадке у стелы «Минск – город-герой». Все мероприятия связаны с темой Года мира и созидания.

Инна Адамович, заместитель начальника главного управления – начальник управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Беларуси:

Теме мира, созидания, сохранения мира на всей земле и в Беларуси, теме добра, человечности, взаимопомощи, дружбы проникнуты все мероприятия, посвященные этому государственному празднику. Потому что нужно жить с любовью, дарить друг другу добро, тепло, помогать друг другу. И тогда на земле воцарится мир и созидание.