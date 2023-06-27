«Не чувствует себя мамой». Почему женщина не может забеременеть? Мнение психолога

Рождение детей в зрелом возрасте становится все более распространенным явлением. Безусловно, это личный выбор каждой женщины. Однако стать мамой после сорока непросто. О преимуществах и недостатках поздней беременности, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как вы на это решились?

Майя Врублевская, родила в 45 лет:

Я, наверное, хочу упомянуть свою предысторию. Лет до 40 я еще хотела иметь второго ребенка, как-то не получалось. Работа, какие-то дела, происходили события. Потом до 40 я еще об этом думала и мечтала. Я еще обратилась к врачу тогда, сходила к акушеру-гинекологу. Мне сказали, что, в принципе, с моим диагнозом я не забеременею. Я оставила эту затею, и вот в 45 лет я нечаянно забеременела. Естественно, у меня даже не было вопросов каких-то. У меня были сомнения – как и что, потому что, в 45, естественно, я не планировала. Наталья Надольская:

Майя, я очень извиняюсь за интимный вопрос: нечаянно забеременела – это как? Майя Врублевская:

Не планировав. Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Эта новость, произошедшая в вашей жизни, вас шокировала или все-таки первая реакция была?

Майя Врублевская:

Я не ожидала этого. У меня уже какие-то были сбои по женским каким-то вопросам. Естественно, я не сразу это узнала. Я решила, что у меня какие-то моменты женские происходят. Я заметила это через полтора месяца. Наталья Надольская:

Вы знаете, мне кажется, история типичная и распространенная. Обычно это говорят: отпустите ситуацию, и тогда все придет. Вам не кажется, что вы просто отпустили ситуацию, не ставили уже себе цель забеременеть, и вот, пожалуйста, чудо свершилось? Майя Врублевская:

Да, так оно и есть. Мне тоже так показалось. Единственный у меня вопрос: почему я отпустила ситуацию? Спустя какое-то определенное количество времени, когда я даже не планировала уже и отпустила эту мысль – естественно, мне было психологически перестроиться нелегко в этом плане. Но я даже не сомневалась, потому что знала, что когда-то думала об этом, но отпустила эту ситуацию. Поэтому даже не сомневалась.