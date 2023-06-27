Есть даже подводная охота. Насколько популярно рыболовство в Беларуси?

Когда наступает время отпусков, каждый человек делает свой выбор, где ему провести свой отдых. Одной категории людей нравится пляж у теплого моря, другим – города, проплывающие за окном экскурсионного автобуса, а третьим – запах шашлыков на даче. Иногда человек переходит из одной стадии во вторую и третью, но тем не менее отдых – дело субъективное. Все чаще отпускники выбирают активный отдых. И к числу его видов относится рыбная ловля, причем не простая, а организованная. О рыбалке как туризме поговорим в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Владимиром Козловским, заместителем начальника управления по охоте, рыболовству и туризму Белорусского общества охотников и рыболовов. Сохраняется ли в Беларуси интерес к рыболовству? Юрий Царев, ведущий:

Насколько у нас в 2023 году сохраняется интерес к этому очень древнему виду охоты? Насколько людям охота ходить на рыбалку сегодня?

Владимир Козловский, заместитель начальника управления по охоте, рыболовству и туризму Белорусского общества охотников и рыболовов:

Как известно, охота и рыбалка – это одни из самых древнейших занятий человека. В настоящее время сохраняется живой интерес к этому мероприятию у граждан нашей страны. Точной статистики нет по этому вопросу, потому что юридическая норма, определяющая понятие «рыболов», очень широкая, то есть нет каких-то ограничений по возрасту и так далее, это тот человек, который занимается любительским рыболовством. То есть даже если человек раз в год взял удочку в руки, он может себя относить к рыболовам. Но по разным оценкам, в Беларуси насчитывается до миллиона рыболовов, у нас практически каждый десятый человек может себя считать рыболовом, это такое народное увлечение, которое не теряет своей актуальности. Александра Каштанова, ведущая:

Но рыболовство как вид туризма в Беларуси зародилось относительно недавно, но уже популярно. Расскажите, что собой представляет этот вид? Владимир Козловский:

Люди просто путешествуют по нашей стране, ориентируются на интересные водоемы, получается так, что они занимаются туризмом. Из своих мест проживания путешествуют по стране. Беларусь, может, не так богата какими-то различными ландшафтами, как соседняя Россия, но тем не менее в нашей компактной стране есть много водоемов, водотоков, где можно порыбачить. Есть потенциал туристический для внутреннего туризма для наших рыболовов. Какие популярные места есть для рыболовства?

Юрий Царев:

Бывалые рыбаки знают, где и что хорошо клюет. Просто в выходной день сел в машину и махнул рукой не глядя. Что предлагает нам рыболовный туризм? Какие у нас места достаточно популярные для туристов? Это же подразумевает и какую-то инфраструктуру еще. Владимир Козловский:

Инфраструктура в последнее время развивается в этом направлении. Самыми первыми ее начали развивать национальные парки, очень красивые места, Браславские озера, Нарочь, припятская акватория. Также присутствуют на рынке и более мелкие игроки, которые расширяют спектр представляемых услуг, привлекая своих клиентов, туристов и так далее. В том числе и Белорусское общество охотников и рыболовов. Совсем недавно на одном из наших объектов около городского поселка Бегомль есть база агроэкотуризма «Морговица», там мы тоже оказываем услуги по рыбалке, приглашаем как опытных рыболовов, так и рыболовов без опыта, предоставляя те же снасти напрокат, комфортабельные условия для рыбалки. Какие есть ограничения? Александра Каштанова:

Если говорить об особенностях или ограничениях, существуют ли такие для наших граждан, как законно порыбачить иностранцам.

Владимир Козловский:

Рыболовство в Беларуси регулируется Указом Президента № 284, в котором утверждены правила любительского рыболовства. Есть много особенностей, я остановлюсь на некоторых из них, которые важно знать обычным рыболовам. Сейчас, во время активного отдыха граждан на берегах, актуально не мусорить, не оставлять после себя мусор, потому что за это предусмотрена административная ответственность, не парковаться близко около водоемов, ближе 30 метров запрещено. Также обращать внимание на различные периоды запретов. Сейчас их минимальное количество, потому что летом основная масса рыбы нерестилась. Но до начала июля на большинстве территорий страны сохраняется запрет на вылов сома. По Гомельской области он снят с конца июня, но на большей части территорий пока сохраняется. Это временный запрет. Основная масса весенних запретов уже позади. Также стоит обратить внимание на количество снастей, которое можно применять. Часто рыбу ловят на несколько удочек, в основном на одну, кто-то может использовать чуть больше. Правила регламентируют, что рыболовством с количеством общим крючков на орудиях рыболовства могут заниматься все граждане с количеством крючков до пяти штук на рыболова. Если от пяти до десяти, то этим могут заниматься только члены Белорусского общества охотников и рыболовов, также им предоставлено право заниматься подводной охотой и так называемой рыбалкой-троллингом, когда на лодке во время движения тянут за собой приманку. Юрий Царев:

То есть просто так прийти и поставить десять донок нельзя. Владимир Козловский:

Нельзя. Во-первых, надо быть членом Белорусского общества охотников и рыболовов. До недавнего времени были ограничения по водоемам, где это можно осуществлять, но с прошлого года уже этих ограничений нет. Таким способом любительского рыболовства можно ловить на всех водоемах страны. А что касается подводной охоты троллинга, то там надо смотреть водоемы, есть определенные перечни рыболовных угодий, которые утверждаются облисполкомами, на которых разрешен троллинг и подводная охота.