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Новости по тегу #3 июля 2009 в Минске

06 июля 2009 07:52

Рожденные 3 июля получают подарки

04 июля 2009 16:23

Ребенок — подарок ко Дню Независимости: рожденные 3 июля (ВИДЕО)

Парад в Минске 3 июля военной техники (2009 год)
04 июля 2009 14:08

Парад в Минске 3 июля военной техники (2009 год)

Парад в Минске 3 июля. Последний звонок 1941 года 2009
04 июля 2009 14:06

Парад в Минске 3 июля. Последний звонок 1941 года 2009

Парад в Минске 3 июля. Театрализованое шествие 2009
04 июля 2009 14:04

Парад в Минске 3 июля. Театрализованое шествие 2009

04 июля 2009 13:12

МЧС: Во время праздничных мероприятий в Беларуси 3 июля чрезвычайных ситуаций не произошло

23 июня 2009 11:56

3 июля в Минске запланировано около 50 мероприятий