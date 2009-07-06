Новости по тегу #3 июля 2009 в Минске

«Белая Русь» — с любовью к детям». Акция под таким девизом стартует сегодня в республике.
Если у силовиков все прошло спокойно, то весьма беспокойно провели 3 июля врачи родильного отделения Республиканского центра «Мать и Дитя».
3 июля в Минске праздновали День Независимости.
3 июля в Минске праздновали День Независимости
3 июля в Минске празднуовали День Независимости.
Праздник по всей стране прошел спокойно, и для спасателей это были абсолютно рядовые дежурные сутки, отметили в МЧС.
Ко Дню независимости в столице приурочено проведение более полусотни мероприятий
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