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Петр Брайко (Москва): Именно мне пришлось завершать окружение группы гитлеровских войск, оккупировавших Беларусь (ВИДЕО)

03 июля 2009 08:43
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Полк, которым командовал Петр Брайко, особенно отличился в Неманском рейде. 3 июля бойцы расстреляли 9 батальонов немцев.
# общество # Спецпроект СТВ - Телемарафон

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