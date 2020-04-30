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Минобразования: «Все подходы, связанные с применением, масштабированием лучших, наиболее интересных практик, разработок будут расширяться»

30 апреля 2020 11:18
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Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Элементы шоу должны там присутствовать». Показывать уроки по ТВ предлагает директор образовательного центра

Минобразования: «Все подходы, связанные с применением, масштабированием лучших, наиболее интересных практик, разработок будут расширяться»-1

Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Вопрос, связанный с использованием и видеолекций, и видеоуроков – это особые подходы, особые технологии. Но есть понятие лучших практик. Они естественно, применяются во всём мире, и мы эти подходы, конечно же, и применяем, и собираемся расширять. Но хочу обратить внимание всех наших телезрителей, что мы живём в условиях, когда образование резко расширило применение ИКТ-технологий в достаточно ещё короткий период времени. Сразу могу сказать, что все подходы, связанные с применением, масштабированием лучших, наиболее интересных практик, разработок, конечно же, будут расширяться.

# Образование в Беларуси # общество # Сергей Касперович

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