Минобразования: «Все подходы, связанные с применением, масштабированием лучших, наиболее интересных практик, разработок будут расширяться»

Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Вопрос, связанный с использованием и видеолекций, и видеоуроков – это особые подходы, особые технологии. Но есть понятие лучших практик. Они естественно, применяются во всём мире, и мы эти подходы, конечно же, и применяем, и собираемся расширять. Но хочу обратить внимание всех наших телезрителей, что мы живём в условиях, когда образование резко расширило применение ИКТ-технологий в достаточно ещё короткий период времени. Сразу могу сказать, что все подходы, связанные с применением, масштабированием лучших, наиболее интересных практик, разработок, конечно же, будут расширяться.