«Не более 30 минут с поддержанием интерактива со студентом». В БГУ рассказали, какими должны быть видеолекции

Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Депутат: заочное обучение на текущий момент надо перевести полностью на дистанционное

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Украина пошла по пути записи уроков. Всё-таки, когда лекция записана, это совсем другая вещь. Насколько это эффективно? И есть ли у нас мысли какие-то сделать это системно? Допустим, с учётом того, что многие не ходят. Классные физики, классные математики, хорошие литературоведы – по программе дают шикарный урок в нормальном режиме. И мы это просто берём и выставляем в Интернет, чтобы ребёнок, который не ходит в школу, имел дополнительную такую возможность.