«Не более 30 минут с поддержанием интерактива со студентом». В БГУ рассказали, какими должны быть видеолекции

Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали в программе «В обстановке мира».
Депутат: заочное обучение на текущий момент надо перевести полностью на дистанционное
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Украина пошла по пути записи уроков. Всё-таки, когда лекция записана, это совсем другая вещь. Насколько это эффективно? И есть ли у нас мысли какие-то сделать это системно? Допустим, с учётом того, что многие не ходят. Классные физики, классные математики, хорошие литературоведы – по программе дают шикарный урок в нормальном режиме. И мы это просто берём и выставляем в Интернет, чтобы ребёнок, который не ходит в школу, имел дополнительную такую возможность.
Оксана Здрок, проректор по учебной работе и образовательным инновациям Белорусского государственного университета:
Я бы сказала, что видеолекция очень отличается от традиционной лекции. Прежде всего тем, что монотонный поток и на фоне застывшей картинки преподавателя – оно очень быстро утомляет.
И что здесь важно – что преподаватель, если в обычной аудитории следит за вниманием этой аудитории и может этим вниманием управлять, если оно ослабевает, то здесь рекомендуют, например, при онлайн-лекции – просят включать видео, так чтобы можно было видеть, хотя бы, нескольких студентов и как-то по ним ориентироваться – падает это внимание или нет.
Если же это видеозапись, как Вы говорите, то рекомендуют делать это в меньших объёмах. То есть не более 30 минут с поддержанием интерактива со студентом. То есть это по ходу лекции задаются определённые вопросы, чтобы контролировать усвоение материала. Даже лекцию рекомендуют сопровождать презентацией чаще всего и использовать закадровый комментарий, и делить эту лекцию на какие-то модули. Вот в таком режиме это возможно.