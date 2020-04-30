«Элементы шоу должны там присутствовать». Показывать уроки по ТВ предлагает директор образовательного центра

Александр Луцевич, директор образовательного центра:

Очень важный момент, что мы должны психологически понять, что онлайн-обучение не будет таким же, как обычное. Эту парадигму стоит уяснить. И здесь, как раз-таки, онлайн тяжелее воспринимается. Но вопрос – ведь мы можем самых талантливых учителей выбрать, которые отснимут. Это же необязательно будет вопрос монотонности. Это обязательно что-то яркое должно быть, даже элементы шоу, в том числе могут там присутствовать, должны там присутствовать. Дальше – ведь, учитель – он даже не объясняет все 45 минут новую тему. Это 20-минутный ролик.

И, кстати, к вопросу о доступности: мы говорим, когда министерство образования проводило мониторинг о доступности учеников к способам онлайн-обучения, к Интернету, компьютеру, то тоже там есть те дети, у которых нет такого доступа. Телевидение есть везде, во всех семьях. Поэтому если, например, с помощью телевидения 20-минутный урок показывает талантливейший учитель, который может, в том числе, привлечь внимание ребёнка, а учитель, который непосредственно на местах работает с этим классом, он даёт по этому уроку задания и уже прорабатывает. Мы ведь избавляем ещё этих учителей от необходимости выходить на связь, осваивать где-то эти технологии. Мы несколько зайцев, в том числе, убиваем.

Конечно, есть немотивированные ученики, которые не сядут сами смотреть, которые: «Мне оно надо?» И весы, на которых, мы говорим о максимальной доступности, насколько это можно, образования, чтобы оно было непрерывное, это образование, и к тому моменту, что мы не охватим все 100 процентов. Но мы ведь и в классе всех не можем охватить. Ведь у нас всегда есть ребята, которых невозможно замотивировать никак.