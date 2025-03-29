Минобразования утвердило план приёма в вузы – поступить смогут свыше 48 тысяч абитуриентов

Беларусь готовится к вступительной кампании. Уже утвержден план приема в высшие учебные заведения – поступить смогут свыше 48 тысяч абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь готовится к вступительной кампании. Уже утвержден план приема в высшие учебные заведения – поступить смогут свыше 48 тысяч абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причем бюджетных мест стало еще на 400 больше. На платную форму готовы принять 16 тысяч учащихся. Самый большой набор планируется на педагогические, медицинские, аграрные и инженерные специальности. В 2025 году из школ и гимназий страны выпустятся порядка 2,5 тысячи учеников из профильных инженерных классов. В предстоящей приемной кампании для них приятные бонусы – ребята при соблюдении определенных требований смогут стать студентами технических вузов без экзаменов.
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
У ребят, которые отлично успевают и оканчивают школы с высокими результатами, не ниже 8 баллов по профильным предметам и не ниже 7 баллов по всем оставшимся предметам, есть возможность поступить на востребованные инженерные специальности в наши университеты по собеседованию. Перечень вопросов, которые будут им заданы на собеседовании, размещен на сайте университетов, на сайте Министерства образования.
Также для удобства создана специальная платформа, сервис, которая тоже размещена на сайте нашего Министерства образования, где удобно за три шага можно определить специальность, университет, найти контакты приемной комиссии, чтобы при необходимости задать дополнительные вопросы.
Также в 2025 году расширяется перечень специальностей. В вузах страны появится 10 новых направлений подготовки: от специалистов по беспилотникам до африканистов. Отметим, что в Беларуси обучается свыше 30 тысяч иностранных студентов из 112 стран.
Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:
Многие трудоустроились на наши предприятия, многие продолжают учебу в магистратуре. Некоторые даже остаются, в аспирантуру, докторантуру потом поступают. Поэтому мы заинтересованы, открыты для всех стран мира. Это очень хорошие специалисты, которые, проучившись уже здесь 4-5 лет, влюбились в нашу страну. Они уже знают наши истоки, нашу историю, наши традиции, им проще вливаться в наше население и в будущем становиться полноценными гражданами Республики Беларусь.
Еще из нововведений: теперь подать документы можно проще и быстрее. Есть возможность забронировать удобное время онлайн через личный кабинет на сайте РИКЗ. Электронная очередь не отменяет возможность попасть в приемную комиссию в порядке живой очереди.