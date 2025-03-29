Минобразования утвердило план приёма в вузы – поступить смогут свыше 48 тысяч абитуриентов

Беларусь готовится к вступительной кампании. Уже утвержден план приема в высшие учебные заведения – поступить смогут свыше 48 тысяч абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем бюджетных мест стало еще на 400 больше. На платную форму готовы принять 16 тысяч учащихся. Самый большой набор планируется на педагогические, медицинские, аграрные и инженерные специальности. В 2025 году из школ и гимназий страны выпустятся порядка 2,5 тысячи учеников из профильных инженерных классов. В предстоящей приемной кампании для них приятные бонусы – ребята при соблюдении определенных требований смогут стать студентами технических вузов без экзаменов.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

У ребят, которые отлично успевают и оканчивают школы с высокими результатами, не ниже 8 баллов по профильным предметам и не ниже 7 баллов по всем оставшимся предметам, есть возможность поступить на востребованные инженерные специальности в наши университеты по собеседованию. Перечень вопросов, которые будут им заданы на собеседовании, размещен на сайте университетов, на сайте Министерства образования.

Также для удобства создана специальная платформа, сервис, которая тоже размещена на сайте нашего Министерства образования, где удобно за три шага можно определить специальность, университет, найти контакты приемной комиссии, чтобы при необходимости задать дополнительные вопросы.

Также в 2025 году расширяется перечень специальностей. В вузах страны появится 10 новых направлений подготовки: от специалистов по беспилотникам до африканистов. Отметим, что в Беларуси обучается свыше 30 тысяч иностранных студентов из 112 стран.