В Риме ожидается +20 с кратковременным дождём, а в Москве +12 и без осадков – прогноз погоды в Европе

К чему далее готовится западным соседям, узнаем в программе «Плюс-минус» на СТВ. Вот свежий климатический расклад по Европе.

В Вене облачно, +13, не обойдется без осадков. В Риме ожидается +20, пройдет кратковременный дождь. В Мадриде сохранится умеренное тепло до +18 градусов. В Испанской столице без осадков.

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +12. Кратковременный дождь пройдет на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +17, облачно с прояснениями. 20 со знаком плюс будет отмечено в Афинах, возможен кратковременный дождь.