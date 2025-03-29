В Риме ожидается +20 с кратковременным дождём, а в Москве +12 и без осадков – прогноз погоды в Европе

К чему далее готовится западным соседям, узнаем в программе «Плюс-минус» на СТВ. Вот свежий климатический расклад по Европе.
К чему далее готовится западным соседям, узнаем в программе «Плюс-минус» на СТВ. Вот свежий климатический расклад по Европе.
В Вене облачно, +13, не обойдется без осадков. В Риме ожидается +20, пройдет кратковременный дождь. В Мадриде сохранится умеренное тепло до +18 градусов. В Испанской столице без осадков.
В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +12. Кратковременный дождь пройдет на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +17, облачно с прояснениями. 20 со знаком плюс будет отмечено в Афинах, возможен кратковременный дождь.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +12 в дневные часы. В Вильнюсе +11 со знаком плюс. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +11, возможен кратковременный дождь. +10 в Киеве, облачно. В Москве +12, переменная облачность, без осадков.