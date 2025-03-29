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Мьянма просит помощи белорусских спасателей в ликвидации последствий землетрясения

29 марта 2025 16:47
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В Мьянму по поручению главы государства направят спасателей, поисковых собак и технику. Белорусская сторона получила официальный запрос от властей страны о помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мьянма просит помощи белорусских спасателей в ликвидации последствий землетрясения-2

Республиканский отряд специального назначения «ЗУБР» МЧС подготовил все необходимое для проведения аварийных поисково-спасательных и других неотложных работ. На аэродроме Мачулищи технику и снаряжение погрузили на борт, предоставленный Министерством обороны. Всего в Мьянму отправятся 66 спасателей, 4 поисковые собаки и 4 единицы техники.

В Мьянме и Таиланде зафиксирован очередной подземный толчок магнитудой 5,2.

У наших специалистов богатый опыт оказания помощи зарубежным коллегам. Не раз им приходилось работать в зоне бедствия: с 2013 года Республиканский отряд спецназначения МЧС аттестован как международная поисково-спасательная команда тяжелого класса и включен в реестр ООН. 2 года назад белорусы участвовали в ликвидации последствий сильнейшего землетрясения в Турции.

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002 человек.

Накануне утром в Мьянме был зафиксирован сильнейший подземный толчок магнитудой 7,7. После города сотрясались от афтершоков. По оценкам специалистов, в зоне землетрясения находятся более 18 миллионов человек. В ряде регионов объявлено чрезвычайное положение.

# Землетрясение

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