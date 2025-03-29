Во всех районах Минской области прошли субботники
Внести свою лепту в благоустройство родного края может каждый. 29 марта на субботник вышли тысячи жителей Минской области. Весенняя традиция объединила людей разных возрастов и профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наводили порядок в скверах и зеленых зонах, облагораживали дворы, придорожные полосы, убирали мусор и листву. К инициативе подключились работники ЖКХ, дорожные службы, сельхозорганизации и крупные предприятия.
Красили, сгребали листву и убирали ветки. Идея сделать свой город краше объединила более тысячи жителей Дзержинского района. В работу включились люди разных возрастов и профессий. Работали целыми трудовыми коллективами и даже семьями.
Помочь старшим вызвалась и юная Лера. Услышав разговор взрослых про субботник, девочка сразу поддержала идею и моментально собралась.
Юлия Мазуркевич:
В 7 утра встала: мама, я с тобой. И вот мы здесь. Ребенок любит трудиться, приучен, на даче всегда все помогает.
Валерия Мазуркевич:
Ветки носила, собирала мусор.
Вокруг природа, а вскоре появится и инфраструктура. Современная уличная мебель, освещение и архитектурные формы. В 2025 году здесь создадут и обустроят еще одну зону отдыха. А чтобы строительные работы начались как можно раньше, жители помогли очистить территорию от листвы, старых веток и деревьев.
Ольга Сподобаева:
Мы решили всем коллективам помочь в благоустройстве, потому что видим, как преображается наш город. И очень радостно, что здесь такое количество людей работает. И хотим быть вместе с нашим городом и наводить здесь порядок.
Максим Лысенко, председатель Дзержинского райисполкома:
Вышли на субботник порядка 300 человек. Убираем парк. И так, в общем, такие работы у нас организованы по всему Дзержинскому району. Но субботник не значит, что мы отработаем эту субботу и сложим грабли, топоры, лопаты. Субботник у нас этот будет проходить в течение месяца и в будние дни. Это не только уборка листвы, не только уборка ветровала. Это и покраска малых архитектурных форм, и детских площадок в каждой дворовой территории.
Подробнее в видеоматериале.