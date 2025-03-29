Во всех районах Минской области прошли субботники

Внести свою лепту в благоустройство родного края может каждый. 29 марта на субботник вышли тысячи жителей Минской области. Весенняя традиция объединила людей разных возрастов и профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наводили порядок в скверах и зеленых зонах, облагораживали дворы, придорожные полосы, убирали мусор и листву. К инициативе подключились работники ЖКХ, дорожные службы, сельхозорганизации и крупные предприятия.

Красили, сгребали листву и убирали ветки. Идея сделать свой город краше объединила более тысячи жителей Дзержинского района. В работу включились люди разных возрастов и профессий. Работали целыми трудовыми коллективами и даже семьями. Помочь старшим вызвалась и юная Лера. Услышав разговор взрослых про субботник, девочка сразу поддержала идею и моментально собралась.

Юлия Мазуркевич:

В 7 утра встала: мама, я с тобой. И вот мы здесь. Ребенок любит трудиться, приучен, на даче всегда все помогает. Валерия Мазуркевич:

Ветки носила, собирала мусор.

Вокруг природа, а вскоре появится и инфраструктура. Современная уличная мебель, освещение и архитектурные формы. В 2025 году здесь создадут и обустроят еще одну зону отдыха. А чтобы строительные работы начались как можно раньше, жители помогли очистить территорию от листвы, старых веток и деревьев.