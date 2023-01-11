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Минобороны: сверку учётных данных прошли почти 95% военнообязанных

11 января 2023 07:33
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Новости Беларуси. В Беларуси завершена сверка учетных данных военнообязанных. Об этом сообщает Министерство обороны. Процедуру прошли 95 % граждан, состоящих на воинском учете, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны: сверку учётных данных прошли почти 95% военнообязанных-1

Такая работа проводится ежегодно в плановом порядке – это предусмотрено действующей системой. Однако на этот раз с учетом военно-политической ситуации на внешнем контуре кампания имела особое значение. Градус напряженности в регионе не спадает. В складывающейся обстановке нужно быть готовыми к любому сценарию. Несмотря на волну фейковой информации, которую распространяли отдельные Telegram-каналы в связи с проведением сверки данных, общество отреагировало спокойно. В военном ведомстве отметили понимание и ответственность со стороны военнообязанных.

Минобороны: сверку учётных данных прошли почти 95% военнообязанных-4

Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
Данные мероприятия позволили уточнить информацию о семейном положении, годности к военной службе, наличии детей у военнообязанных. В целом всю информацию, которая необходима в условиях складывающейся военно-политической обстановки. Необходимо отметить, что белорусы с высокой ответственностью и понимаем отнеслись к мероприятиям по повышению обороноспособности нашего государства. Почти 95 % прошли сверку. Оставшиеся 5 % – это люди, которые либо болели, либо находились за границей.

Минобороны: сверку учётных данных прошли почти 95% военнообязанных-7

Мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных проводились по поручению главы государства.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Инна Горбачева # Александр Лукашенко # Фотофакт

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