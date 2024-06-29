Минобороны о провокациях на границе с Украиной: готовы решительно применить все силы для защиты Беларуси

Нарастает напряженность на белорусско-украинской границе. Министерство обороны сообщило, что на сопредельной стороне в минно-взрывных заграждениях предусмотрены проходы для диверсионно-разведывательных групп, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему ВСУ стягивают солдат и технику к границе с Беларусью – рассказал замком ССО Вооруженных Сил. Подробности.

Мы уже сообщали, что в приграничье был найден схрон. В нем – компоненты для изготовления взрывных устройств. Тайник обнаружен в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда. В этом же районе наши пограничники сбили квадрокоптер, который летел с украинской территории вглубь Беларуси. Как позже выяснилось, этот случай не единичный. Вдоль границы регулярно отмечаются разведывательные полеты беспилотников.