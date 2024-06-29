Минобороны о провокациях на границе с Украиной: готовы решительно применить все силы для защиты Беларуси

Нарастает напряженность на белорусско-украинской границе. Министерство обороны сообщило, что на сопредельной стороне в минно-взрывных заграждениях предусмотрены проходы для диверсионно-разведывательных групп, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Мы уже сообщали, что в приграничье был найден схрон. В нем – компоненты для изготовления взрывных устройств. Тайник обнаружен в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда. В этом же районе наши пограничники сбили квадрокоптер, который летел с украинской территории вглубь Беларуси. Как позже выяснилось, этот случай не единичный. Вдоль границы регулярно отмечаются разведывательные полеты беспилотников.
Андрей Северинчик, начальник зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси:
Для обеспечения обнаружения летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Беларусь дополнительно наращены силы и средства разведки. Выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь. В круглосуточном режиме осуществляются: полеты дежурных экипажей авиации, задачи патрулирования государственной границы, ведения разведки, а также реагирования на всевозможные возникающие задачи. Действия по обеспечению безопасности в воздушном пространстве считаются в тесном взаимодействии с подразделениями Пограничного комитета Республики Беларусь. Хотелось предупредить и остудить горячие головы тех, кто пытается вовлечь нашу страну в вооруженный конфликт. Мы готовы решительно применить все имеющиеся силы и средства для защиты своей территории, населения Республики Беларусь от возможных провокаций в воздушном пространстве.
Обстановка на южных рубежах достаточно сложная, меняется она каждый день, причем не в лучшую сторону. С таким комментарием выступил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси. Однако принимаются все возможные меры для контроля за ситуацией.
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