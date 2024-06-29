Лукашевич: военнослужащие ССО сделают всё возможное и невозможное, чтобы защитить Беларусь

Нарастает напряженность на белорусско-украинской границе. Министерство обороны сообщило, что на сопредельной стороне в минно-взрывных заграждениях предусмотрены проходы для диверсионно-разведывательных групп, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки у наших границ. Ну а то, что ими широко используются беспилотные летательные аппараты, давно не секрет. Мы уже рассказывали, как накануне в Лоевском районе был посажен дрон-разведчик, который нарушил нашу границу. Буквально параллельно с этим в приграничье был обнаружен тайник с компонентами для изготовления взрывных устройств. Напомним, что органами пограничной службы во взаимодействии с Министерством обороны осуществляется целый комплекс мероприятий по дополнительному прикрытию госграницы на южном направлении.

Вадим Лукашевич, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Подразделения сил специальных операций выполняют задачи совместно с органами пограничной службы по прикрытию государственной границы. Они имеют задачу – вести поисковые действия, а в случае обнаружения диверсионно-разведывательных групп противника блокировать и уничтожить их. Кроме того, военнослужащие несут службу на блокпостах, находятся в постоянной готовности к оперативному реагированию, выдвижению при необходимости в районы засадных действий на назначенные рубежи. Военнослужащие сил специальных операций заряжены на качественное выполнение поставленных задач. Мы готовы к любым провокациям, мы готовы дать отпор любому противнику. Население Республики Беларусь может быть уверено в том, что подразделения сил специальных операций сделают все возможное и даже невозможное, чтобы защитить Республику Беларусь.

Напомним, что к выполнению задач по прикрытию участков госграницы подключен дивизион РСЗО «Полонез». Он заступил на дежурство с полным боекомплектом. Это самое мощное оружие белорусской армии, которое способно достать неприятеля на рекордном удалении.