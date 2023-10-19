Минобороны Беларуси и России подписали план сотрудничества на следующий год

Стратегический характер белорусско-российских отношений был заложен много лет назад. Главная задача сегодня – поддержание достигнутого уровня взаимодействия, его дальнейшее развитие и углубление в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада на Союзное государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

В этот сложный период, который можно назвать горячей фазой глобального цивилизационного противостояния между Западом и Востоком, нам любой ценой необходимо сохранить суверенитет и независимость наших государств. Добиться этого можно только путем выстраивания новых эффективных моделей межгосударственных отношений, координацией внешней политики и повышением оборонного потенциала военной организации государства. За прошедший с последнего заседания совместной коллегии год в этом отношении было сделано немало.

Виктор Хренин напомнил, что, согласно принятому лидерами Беларуси и России решению о размещении российского нестратегического ядерного оружия на нашей территории, проводилась работа по оборудованию мест его хранения, обучение личного состава основам его применения. Заседание коллегии министерств обороны Беларуси и России состоялось в Москве. По его итогам подписан план сотрудничества на следующий год.