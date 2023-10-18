Кто может стать донором почки для ребёнка? Рассказал врач

Трансплантология – это тот самый крайний случай, когда другие меры уже не способны помочь, ибо не каждая болезнь лечится. Сердечная недостаточность, цирроз лишь некоторые из диагнозов, которые ставят пациентов в очередь на донорское сердце, печень или почку. О том, какие чудеса могут творить белорусские хирурги и как спасают жизни в нашей стране, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Мы говорим чаще всего о болезнях, пересадках у взрослых людей, но известно, что такие же случаи происходят с маленькими детьми. Какой в Беларуси самый минимальный был возраст ребенка, который стал донором органов?