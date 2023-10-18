Кто может стать донором почки для ребёнка? Рассказал врач

Трансплантология – это тот самый крайний случай, когда другие меры уже не способны помочь, ибо не каждая болезнь лечится. Сердечная недостаточность, цирроз лишь некоторые из диагнозов, которые ставят пациентов в очередь на донорское сердце, печень или почку. О том, какие чудеса могут творить белорусские хирурги и как спасают жизни в нашей стране, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Мы говорим чаще всего о болезнях, пересадках у взрослых людей, но известно, что такие же случаи происходят с маленькими детьми. Какой в Беларуси самый минимальный был возраст ребенка, который стал донором органов?
Алексей Кобяк, главный внештатный детский уролог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
В нашем центре с 2009 года стартовала программа трансплантации почки при участии наших, можно сказать, взрослых коллег из тогда еще 9-й городской клинической больницы города Минска, которая сейчас уже Минский научно-практический центр трансплантологии. За это время нашими врачами выполнено 234 операции по трансплантации почки детям до 18 лет. То есть это тот возраст, лечением которого занимается именно детская больница – от 0 до 18 лет. За это время пятеро детей у нас были в возрасте от 2 до 3 лет. Самый маленький – 2 года и 3 месяца.
Сергей Парчевский:
Вы же работаете с детьми?
Алексей Кобяк:
Все правильно.
Сергей Парчевский:
Для пересадки печени маленькому ребенку нужна печень донорская маленького ребенка?
Алексей Кобяк:
Для пересадки почки – наверное, было бы оптимальным пересаживать в детский организм детские органы, но такого не существует. База, если это можно сказать, донорская одинаковая. Поэтому в 99 % случаев на опыте нашего центра донорами почки детям являются посмертные доноры взрослые.
Порядка 350-360 в год. Почему трансплантация почки – самая частая операция по пересадке органов в Беларуси – подробнее здесь.