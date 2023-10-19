Прямой эфир

Выставка хлеба открылась в Бресте

19 октября 2023 06:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главное – не попробовать экспонат на вкус. В Бресте открылась выставка хлеба. Посетителям представили орудия труда XI века, которыми добывали зерно на муку, каравай в форме самовара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка хлеба открылась в Бресте-1

Здесь можно увидеть практически весь путь, который проходит хлеб от поля к столу. Один из редких экспонатов – семена проса, которые обнаружили во время раскопок самого древнего поселения славян – детинца Берестья XIII века. Посетителям представили земледельческие приспособления наших предков, архивные фотографии и коллекцию произведений хлебопекарного искусства – хлебный сервиз и каравай-миллионник из сотен лепестков.

Выставка хлеба открылась в Бресте-4

Елена Грабовская, ведущий научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея:
Показать какое многообразие у нас сегодня изделий этих предприятий. Например, Малорита. Небольшой районный городок, но там выпекают удивительный хлеб – гречишный. Это изюминка Малоритского района.

Выставка хлеба открылась в Бресте-7

Давид Сопот, учащийся средней школы № 20 Бреста имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева:
Это тяжкий труд, это все надо вылепить из мелких деталей, собрать это все. Мы должны уважать хлеб.

Выставка хлеба открылась в Бресте-10

Мелания Човри, учащаяся средней школы № 20 Бреста имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева:
Мне выставка очень понравилась, хлеб такой я никогда не видела и очень хочу попробовать.

Выставка хлеба открылась в Бресте-13

Необычная выставка проходит впервые, но уже завоевала признание, особенно среди маленьких посетителей. Ведь главное – уважение к труду хлеборобов и интерес к белорусской культуре и истории. Посетить вкусную экспозицию можно до 26 ноября.

# Выставка # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Констатирована смерть головного мозга». Какие донорские органы подходят для трансплантации?
18 октября 2023 20:18

«Констатирована смерть головного мозга». Какие донорские органы подходят для трансплантации?

Кто может стать донором почки для ребёнка? Рассказал врач
18 октября 2023 20:02

Кто может стать донором почки для ребёнка? Рассказал врач

«Трещина прошла даже в рамках семей». Поэтесса Анна Ревякина о разделении народа Донбасса после начала СВО
18 октября 2023 19:47

«Трещина прошла даже в рамках семей». Поэтесса Анна Ревякина о разделении народа Донбасса после начала СВО