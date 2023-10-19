Выставка хлеба открылась в Бресте

Новости Беларуси. Главное – не попробовать экспонат на вкус. В Бресте открылась выставка хлеба. Посетителям представили орудия труда XI века, которыми добывали зерно на муку, каравай в форме самовара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь можно увидеть практически весь путь, который проходит хлеб от поля к столу. Один из редких экспонатов – семена проса, которые обнаружили во время раскопок самого древнего поселения славян – детинца Берестья XIII века. Посетителям представили земледельческие приспособления наших предков, архивные фотографии и коллекцию произведений хлебопекарного искусства – хлебный сервиз и каравай-миллионник из сотен лепестков.

Елена Грабовская, ведущий научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея:

Показать какое многообразие у нас сегодня изделий этих предприятий. Например, Малорита. Небольшой районный городок, но там выпекают удивительный хлеб – гречишный. Это изюминка Малоритского района.

Давид Сопот, учащийся средней школы № 20 Бреста имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева:

Это тяжкий труд, это все надо вылепить из мелких деталей, собрать это все. Мы должны уважать хлеб.

Мелания Човри, учащаяся средней школы № 20 Бреста имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева:

Мне выставка очень понравилась, хлеб такой я никогда не видела и очень хочу попробовать.