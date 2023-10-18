«Констатирована смерть головного мозга». Какие донорские органы подходят для трансплантации?

Трансплантология – это тот самый крайний случай, когда другие меры уже не способны помочь, ибо не каждая болезнь лечится. Сердечная недостаточность, цирроз лишь некоторые из диагнозов, которые ставят пациентов в очередь на донорское сердце, печень или почку. О том, какие чудеса могут творить белорусские хирурги и как спасают жизни в нашей стране, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Давайте морально-этическую сторону разберем. Дмитрий, может быть, вы поясните, в какой момент принимается решение? К примеру, авария произошла внезапно, буквально разбита машина, лежит тело. В какой момент принимается решение, что мы заберем у него эти органы? Звонят родственникам, просят ли разрешения у них, как это технически? Ведь время-то идет на часы, я правильно понимаю?

Дмитрий Федорук, врач-хирург Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Как правило, когда происходит какая-то авария, как вы сказали, если разбирать этот пример, то такому человеку оказывается помощь, как надлежит любому пациенту. То есть его на реанимобиле доставляют в клинику, пытаются спасти ему жизнь. Когда приходит понимание, что, к сожалению, его мозг погиб и спасти его как личность уже не представляется возможным, тогда в работу включается служба единого регистра. Наталья Надольская:

В ту же минуту, то есть они все время онлайн работают? Дмитрий Федорук:

Они работают все время онлайн, даже в данный момент где-то в нашей стране проводят работу по выяснению, может ли кто-то из пациентов, который находится в какой-либо районной больнице, в отделении интенсивной терапии, стать донором. Если врачи-реаниматологи понимают, что этот пациент является потенциальным донором, собирается группа врачей – это называется консилиум. В нем участвуют юристы, прокуроры и администрация учреждения здравоохранения. Эта группа специалистов собирается дважды с интервалом в шесть часов для того, чтобы удостовериться с помощью инструментальных методов исследования в том числе, что мозг человека действительно погиб. Это делается неоднократно, делается дважды с промежутком времени для того, чтобы дать практически стопроцентную гарантию, что мозг человека погиб. Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Кома – это не гибель мозга? Дмитрий Федорук:

Кома – это не гибель мозга.