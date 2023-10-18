«Констатирована смерть головного мозга». Какие донорские органы подходят для трансплантации?
Трансплантология – это тот самый крайний случай, когда другие меры уже не способны помочь, ибо не каждая болезнь лечится. Сердечная недостаточность, цирроз лишь некоторые из диагнозов, которые ставят пациентов в очередь на донорское сердце, печень или почку. О том, какие чудеса могут творить белорусские хирурги и как спасают жизни в нашей стране, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Давайте морально-этическую сторону разберем. Дмитрий, может быть, вы поясните, в какой момент принимается решение? К примеру, авария произошла внезапно, буквально разбита машина, лежит тело. В какой момент принимается решение, что мы заберем у него эти органы? Звонят родственникам, просят ли разрешения у них, как это технически? Ведь время-то идет на часы, я правильно понимаю?
Дмитрий Федорук, врач-хирург Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Как правило, когда происходит какая-то авария, как вы сказали, если разбирать этот пример, то такому человеку оказывается помощь, как надлежит любому пациенту. То есть его на реанимобиле доставляют в клинику, пытаются спасти ему жизнь. Когда приходит понимание, что, к сожалению, его мозг погиб и спасти его как личность уже не представляется возможным, тогда в работу включается служба единого регистра.
Наталья Надольская:
В ту же минуту, то есть они все время онлайн работают?
Дмитрий Федорук:
Они работают все время онлайн, даже в данный момент где-то в нашей стране проводят работу по выяснению, может ли кто-то из пациентов, который находится в какой-либо районной больнице, в отделении интенсивной терапии, стать донором. Если врачи-реаниматологи понимают, что этот пациент является потенциальным донором, собирается группа врачей – это называется консилиум. В нем участвуют юристы, прокуроры и администрация учреждения здравоохранения. Эта группа специалистов собирается дважды с интервалом в шесть часов для того, чтобы удостовериться с помощью инструментальных методов исследования в том числе, что мозг человека действительно погиб. Это делается неоднократно, делается дважды с промежутком времени для того, чтобы дать практически стопроцентную гарантию, что мозг человека погиб.
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Кома – это не гибель мозга?
Дмитрий Федорук:
Кома – это не гибель мозга.
Наталья Надольская:
Дальше что? Мозг погиб, смерть констатирована, звонят родственникам или принимают решение самостоятельно? Что решают забирать – все подряд или только какой-то один орган?
Дмитрий Федорук:
После того как первый раз констатирована смерть головного мозга, в работу с данным потенциальным донором включается координационная служба, которая проводит большой каскад медицинских исследований для того, чтобы понять, может ли этот человек стать уже актуальным донором. Можно ли будет изъять его органы для трансплантации печени, почек, сердца, легких. Проверяются различные регистры: регистр туберкулеза, канцер-регистр – не состоит ли этот пациент.
Наталья Надольская:
Какой объем вообще исследовательской работы.
Сергей Парчевский:
Это моментально практически, очень быстро.
Дмитрий Федорук:
Этот объем проводится в очень сжатые сроки.
Леонид Кирковский, заведующий отделением портальной гипертензии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Пациент исследуется на гепатиты, ВИЧ. То есть полностью обследуется, ведь этот орган не должен передать реципиенту.
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