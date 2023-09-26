Миноблисполком и правительство Ленобласти договорились о сотрудничестве. В каких сферах?

Новые совместные проекты в промышленности, социально-культурной и научно-технической сферах. Соглашение о сотрудничестве подписали Миноблисполком и правительство Ленинградской области России, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В каких направлениях будут объединять усилия, обсудили на встрече губернатора центрального региона с зарубежными гостями.

Так, партнеры заинтересованы в белорусской технике для лесопромышленного комплекса. Наши товары могут заменить ушедшие с российского рынка европейские бренды. Контакты намерены наладить и с отечественными производителями пожарных машин. Для их поставок и обслуживания в Ленобласти могут создать спецпредприятие. Детально эти вопросы обсудят во время визита делегации на машиностроительные заводы. Договорились развивать сотрудничество и в туризме.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Именно в регионах люди начинают друг к другу ездить, узнавать. Из-за этого рождаются всегда хорошие проекты. Конечно, очень важно подобрать партнеров в этом межрегиональном сотрудничестве, чтобы были административные единицы чем-то похожи друг на друга, тогда возникают общие интересы и сотрудничество идет более интенсивными темпами.