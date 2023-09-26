В БНТУ отметили китайский аналог «Дожинок» – фестиваль середины осени

Новости Беларуси. Танец с масками, иероглифы и лунные пряники. В Институте Конфуция по науке и технике БНТУ отметили китайский праздник середины осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он посвящен собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию. Эта календарная традиция имеет важнейшее значение для жителей Поднебесной. На восточных «Дожинках» побывала наш корреспондент Диана Головач.

Чжань Исюань приехала в Беларусь 4 года назад. Целенаправленно, чтобы поступить в Институт Конфуция по науке и технике БНТУ. Несмотря на языковой барьер, быстро освоилась в нашей стране. Технические знания, полученные в университете, планирует применять на Родине. А пока обучает наших соотечественников основам китайского письма.

Чжань Исюань, магистрант Института Конфуция по науке и технике БНТУ:

Сейчас китайско-белорусские отношения все больше развиваются, поэтому я желаю, чтобы наши отношения были более крепкие.

Материальные и духовные ценности китайской культуры не меняются веками. Например, сейчас в Поднебесной пишут с помощью того же алфавита, что и 5 000 лет назад.

К слову, каждый, кто сегодня пришел в Институт Конфуция по науке и технике, мог попробовать самостоятельно написать иероглифы, а еще заплести необычным способом узлы или вырезать из бумаги целую картину.

Диана Головач, корреспондент:

Гохуа – это тонкое искусство написания картин. Для их создания применяют всего четыре инструмента, также известные как «четыре сокровища ученого». Это кисть, тушь, бумага и тушечница. У меня вот, например, получилось нарисовать вот такой рисунок.

Праздник урожая – один из главных в Китае. Символично, что он проходит в одно время с нашими «Дожинками». Неизменным символом торжества Поднебесной считаются лунные пряники.

Так же как и белорусским караваем, восточным лакомством угощают в знак почтения и глубокого уважения всех гостей.

Ся Гуаньюань, советник по культуре посольства КНР в Беларуси:

Такая картина, представляете, во время праздников в Китае – семейные собрания, любование полной луной, поедание лунных пряников, еще могут запустить фонари в небо.

В честь праздника в Беларусь с концертом приехали артисты из провинции Юньнань. Стилизованные костюмы, красочные маски и завораживающие восточные мотивы. Колоритная китайская культура пришлась по душе белорусским студентам.

Леонид Бабич, студент БНТУ:

Трэба, каб студэнты БНТУ, і не толькі беларускія, але і расійскія, украінскія, казахскія і самі кітайцы, вывучалі іншыя культуры ўсіх краін, якія ў нас вывучаюцца ў БНТУ.

Ли Вэньсюэ, директор Института Конфуция по науке и технике БНТУ:

Очень рад, что сегодня на сцену пригласили профессиональных артистов из провинции Юньнань. Думаю, что наши студенты, студенты БНТУ, и школьники наших учебных групп, им нравятся наши номера.