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Делегация Башкортостана обсудила условия сотрудничества с предприятием «АМКОДОР»

26 сентября 2023 17:45
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Минск и Уфа планомерно расширяют взаимодействие. Делегация из Башкортостана в эти дни знакомится с промышленным потенциалом столичных предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Делегация Башкортостана обсудила условия сотрудничества с предприятием «АМКОДОР»-1

Одной из точек визита стали цеха «АМКОДОР». Продукцию, производимую здесь, в российском регионе уже хорошо знают. Только в 2022 году Башкортостан закупил более 130 единиц нашей коммунальной техники. В ближайшее время планируют приобрести еще около 60 машин.

Делегация Башкортостана обсудила условия сотрудничества с предприятием «АМКОДОР»-4

Олег Котов, глава администрации Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Россия):
Мы находимся на предприятии «АМКОДОР». Это та техника, которая сегодня активно закупается нашей республикой, в частности Уфой, для коммунальных служб и работы в структуре города. В дальнейшем планируем обмениваться соглашениями, подписывать соглашения, обмениваться опытом и, конечно же, товаропроизводством и приезжать сюда, чтобы получать какой-то опыт.

Делегация Башкортостана обсудила условия сотрудничества с предприятием «АМКОДОР»-7

В последнее время сотрудничество значительно нарастили. В 2022-м в Уфе начал работу официальный дилер холдинга «АМКОДОР». А уже в октябре там планируют открыть завод, на котором будут выпускать оборудование для обработки зерна. В перспективе также появится сервисный центр по обслуживанию сельскохозяйственной, коммунальной и другой техники отечественного производства.

# Беларусь-Россия # общество # Котов Олег # Фотофакт

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