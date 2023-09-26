Делегация Башкортостана обсудила условия сотрудничества с предприятием «АМКОДОР»

Минск и Уфа планомерно расширяют взаимодействие. Делегация из Башкортостана в эти дни знакомится с промышленным потенциалом столичных предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Минск и Уфа планомерно расширяют взаимодействие. Делегация из Башкортостана в эти дни знакомится с промышленным потенциалом столичных предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Одной из точек визита стали цеха «АМКОДОР». Продукцию, производимую здесь, в российском регионе уже хорошо знают. Только в 2022 году Башкортостан закупил более 130 единиц нашей коммунальной техники. В ближайшее время планируют приобрести еще около 60 машин.
Олег Котов, глава администрации Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Россия):
Мы находимся на предприятии «АМКОДОР». Это та техника, которая сегодня активно закупается нашей республикой, в частности Уфой, для коммунальных служб и работы в структуре города. В дальнейшем планируем обмениваться соглашениями, подписывать соглашения, обмениваться опытом и, конечно же, товаропроизводством и приезжать сюда, чтобы получать какой-то опыт.
В последнее время сотрудничество значительно нарастили. В 2022-м в Уфе начал работу официальный дилер холдинга «АМКОДОР». А уже в октябре там планируют открыть завод, на котором будут выпускать оборудование для обработки зерна. В перспективе также появится сервисный центр по обслуживанию сельскохозяйственной, коммунальной и другой техники отечественного производства.