Делегация Башкортостана обсудила условия сотрудничества с предприятием «АМКОДОР»

Минск и Уфа планомерно расширяют взаимодействие. Делегация из Башкортостана в эти дни знакомится с промышленным потенциалом столичных предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одной из точек визита стали цеха «АМКОДОР». Продукцию, производимую здесь, в российском регионе уже хорошо знают. Только в 2022 году Башкортостан закупил более 130 единиц нашей коммунальной техники. В ближайшее время планируют приобрести еще около 60 машин.

Олег Котов, глава администрации Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Россия):

Мы находимся на предприятии «АМКОДОР». Это та техника, которая сегодня активно закупается нашей республикой, в частности Уфой, для коммунальных служб и работы в структуре города. В дальнейшем планируем обмениваться соглашениями, подписывать соглашения, обмениваться опытом и, конечно же, товаропроизводством и приезжать сюда, чтобы получать какой-то опыт.