«От качества кормов зависит животноводство». Как проходит реконструкция МТК на Брестчине?

Новости Беларуси. Повышать эффективность животноводства за счет новых подходов и технологий – одно из требований главы государства. В стране реконструируют и строят новые молочно-товарные комплексы, а это гарантия сырья для ведущих молочных предприятий. В Брестской области только до конца года планируют запустить 35 новых объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе активно строят новые комплексы и заботятся о кормах. Ведь только в этой связке животноводство оставит жирный плюс. Репортаж Кристины Протосовицкой.

3,5 метра высотой. В хозяйстве «АгроНива» этот год, несмотря на картинку, называют не кукурузным, июньские холодные ночи и засуха не дали появиться второму початку, как было в 2022 году. Впрочем, результат позволит сполна накормить поголовье буренок – уже убрали 90 % площадей на силос. Урожайность в среднем – 300 центнеров с гектара. Два звена работают на заготовку – в день закладывают более тысячи тонн силоса.

Нормально уборка проходит, только что засуха. Некогда давать интервью, работать надо идти. Тонны надо. Накормить предстоит более 7 000 буренок, из них дойного стада без малого 2,5 тысячи. В хозяйстве привыкли иметь полуторагодовалый запас кормов, а потому к закладке траншей подходят технологично. За последние 10 лет подходы шагнули вперед: повысили герметизацию, внутри создается вакуум, где при полезном консерванте идет силосование – месяц, и корм готов.

Валентина Федорук, бригадир производственного участка сельхозпредприятия «АгроНива»:

От качества кормов зависит наше животноводство. Продукция. Если мы не дадим кормов – у нас не будет хорошего, качественного молока, мы не сможем столько надоить, сколько надо. Это очень ответственный момент.

Заготовка кормов становится не тактической, а стратегической задачей тогда, когда речь идет о качественно новом подходе к животноводству. Создание новых условия для содержания при том же поголовье в разы может повысить производительность.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В Брестской области возводят и реконструируют 67 животноводческих объектов. При этом 35 из них планируют ввести до конца этого года. А до 2030 года в первом регионе планируют отказаться от старых ферм в пользу многофункциональных комплексов.

В хозяйстве «АгроНива» строится новый молочно-товарный комплекс, или, по сути, своя фабрика молока. Когда от рождения теленка до дойки – все проходит в одном месте.

Виктор Бобр, директор сельхозпредприятия «АгроНива»:

Для этого и делаем. Эта новостройка для того, чтобы повысить эффективность работы животноводства. Создать комфорт животным, и мы сможем повысить их продуктивность – на тех же животных получить плюс. Стадия строительства очень высокая. К концу года первый пусковой комплекс заработает, и мы будем получать в новом году молоко в новых условиях.