Минкульт и «Беларусьфильм» проводят конкурс сценариев для кино и сериалов. Как поучаствовать и что получит победитель?

Мечтаете поучаствовать в съемках кино? Самое время реализовать свои идеи и мечты. Министерство культуры и Национальная киностудия «Беларусьфильм» проводят конкурс сценариев для съемок фильмов и телесериалов в 2025 году.
Подробнее об этом рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь Ирина Дрига.
Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь:
На киностудии «Беларусьфильм» нет штатных сценаристов. Сценаристы – это вольные писатели, художники, которые создают свои произведения по заказам разных компаний. Когда мы видим в титрах знакомые имена, в российских фильмах, которые собирают миллиарды в прокате, думаем: это же наши земляки. Мы задали себе вопрос: почему они предлагают свои произведения, например, российским компаниям и оказываются там востребованными, а не нам? Из такой идеи родилась мысль провести конкурс сценариев.
Конкурс не ограничивает возможность участия образовательными критериями, обязательным наличием специальности либо опытом работы. Это, конечно, приветствуется, но главное – талант, оригинальность мышления и желание работать.
Какие этапы конкурса предусмотрены?
Ирина Дрига:
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап закончится 20 марта. Мы просим, чтобы авторы представили синопсис (краткое изложение содержания будущего фильма). Эксперты рассмотрят заявки на предмет их художественных достоинств. В положении оговорены критерии (актуальность темы, оригинальность, наличие «закрученного сюжета», яркость образов героев). Смотрим, можно ли сценарий снять на территории Беларуси и будет ли потом продукт востребован на телеэкранах, в наших кинотеатрах. Во втором этапе авторам предложат написать литературный сценарий.
Какие темы сценариев самые востребованные? Подробности в видеоматериале.