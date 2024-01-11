Минкульт и «Беларусьфильм» проводят конкурс сценариев для кино и сериалов. Как поучаствовать и что получит победитель?

Мечтаете поучаствовать в съемках кино? Самое время реализовать свои идеи и мечты. Министерство культуры и Национальная киностудия «Беларусьфильм» проводят конкурс сценариев для съемок фильмов и телесериалов в 2025 году.

Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь:

На киностудии «Беларусьфильм» нет штатных сценаристов. Сценаристы – это вольные писатели, художники, которые создают свои произведения по заказам разных компаний. Когда мы видим в титрах знакомые имена, в российских фильмах, которые собирают миллиарды в прокате, думаем: это же наши земляки. Мы задали себе вопрос: почему они предлагают свои произведения, например, российским компаниям и оказываются там востребованными, а не нам? Из такой идеи родилась мысль провести конкурс сценариев.

Конкурс не ограничивает возможность участия образовательными критериями, обязательным наличием специальности либо опытом работы. Это, конечно, приветствуется, но главное – талант, оригинальность мышления и желание работать.