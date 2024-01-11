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Минкульт и «Беларусьфильм» проводят конкурс сценариев для кино и сериалов. Как поучаствовать и что получит победитель?

11 января 2024 08:35
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Мечтаете поучаствовать в съемках кино? Самое время реализовать свои идеи и мечты. Министерство культуры и Национальная киностудия «Беларусьфильм» проводят конкурс сценариев для съемок фильмов и телесериалов в 2025 году.

Подробнее об этом рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь Ирина Дрига.

Минкульт и «Беларусьфильм» проводят конкурс сценариев для кино и сериалов. Как поучаствовать и что получит победитель?-1

Ирина Дрига, начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь:
На киностудии «Беларусьфильм» нет штатных сценаристов. Сценаристы – это вольные писатели, художники, которые создают свои произведения по заказам разных компаний. Когда мы видим в титрах знакомые имена, в российских фильмах, которые собирают миллиарды в прокате, думаем: это же наши земляки. Мы задали себе вопрос: почему они предлагают свои произведения, например, российским компаниям и оказываются там востребованными, а не нам? Из такой идеи родилась мысль провести конкурс сценариев.

Конкурс не ограничивает возможность участия образовательными критериями, обязательным наличием специальности либо опытом работы. Это, конечно, приветствуется, но главное – талант, оригинальность мышления и желание работать.

Какие этапы конкурса предусмотрены?

Минкульт и «Беларусьфильм» проводят конкурс сценариев для кино и сериалов. Как поучаствовать и что получит победитель?-4

Ирина Дрига:
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап закончится 20 марта. Мы просим, чтобы авторы представили синопсис (краткое изложение содержания будущего фильма). Эксперты рассмотрят заявки на предмет их художественных достоинств. В положении оговорены критерии (актуальность темы, оригинальность, наличие «закрученного сюжета», яркость образов героев). Смотрим, можно ли сценарий снять на территории Беларуси и будет ли потом продукт востребован на телеэкранах, в наших кинотеатрах. Во втором этапе авторам предложат написать литературный сценарий.

Какие темы сценариев самые востребованные? Подробности в видеоматериале.

# Кино # общество # Ирина Дрига

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