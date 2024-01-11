4 жителя Витебской области стали жертвами криптомошенников с начала 2024-го

В погоне за легким заработком. Четверо жителей Витебской области обратились с начала года в милицию с заявлениями о мошенничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали правоохранители, поверив неизвестным из интернета и вложив собственные деньги, обещанного дохода ни один из вкладчиков не получил.

Александр Гарус, начальник УПК УВД Витебского облисполкома:

Мужчина и три женщины рассказали, что в погоне за легким заработком, обещанным неизвестным из интернета, потеряли в сумме более 48 тысяч рублей. Установлено, что заявители откликнулись на рекламу различных инвестиционных платформ, которые гарантировали получение дохода. Переходили по ссылкам, оставляли свои данные и номера телефонов, после чего с ними связывался так называемый куратор. Общение всегда велось в мессенджерах.

Под руководством кураторов новоиспеченные вкладчики покупали криптовалюту, которую переводили на счета в личных кабинетах, зарегистрированных на лжесайтах. В ходе общения мошенники наглядно показывали своим подопечным активный рост их вложений, при этом постоянно побуждали пополнять криптокошельки и привлекать знакомых для инвестирования денег. Вывести вложенные средства ни у одного из вкладчиков не получилось. Тогда они поняли, что стали жертвами аферистов, и обратились в милицию.

В милиции напоминают: верить заманчивым обещаниям легкого и быстрого заработка в интернете бессмысленно. Любые онлайн-сделки проводить стоит только на известных официальных ресурсах.