Белорусские спасатели поздравили старшее поколение в Гродно

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Это люди, которые тебя когда-то учили, путевку в жизнь тебе давали, это наши учителя, наши родители. Поэтому к ним так и надо относиться, если ты настоящий человек. В Беларуси очень много мероприятий проходит под эгидой главы государства. И это одно из них, с которым мы начинаем год и завершаем год. Начинаем с пожилыми людьми, отдаем дань уважения, проводим мероприятия с ними, общаемся, возможно, что-то полезное и для себя вынесем, с одной стороны. С другой стороны, сами учимся, как необходимо относиться к этим людям. Наверное, будем учить своих детей, как к нам нужно относиться, когда мы станем преклонного возраста. Дай бог, доживем до этого замечательного возраста… И, конечно, отдаем им дань уважения за их труд, за то, что они вкладывали в развитие нашей страны.

На празднике социальному учреждению передали ноутбук, а участникам вручили новогодние подарки и цветы. Министр пообщался с пожилыми людьми и ответил на интересующие их вопросы.