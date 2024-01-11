Как перевестись с платного обучения на бюджетное? Узнали у проректора БГУ

Поступаешь на платное, а оканчиваешь вуз бюджетником. Миф или реальность? Тимофей Прудников знает ответ. Три года назад он определился с будущей профессией, но столкнулся с трудностями на своем пути.
Поступаешь на платное, а оканчиваешь вуз бюджетником. Миф или реальность? Тимофей Прудников знает ответ. Три года назад он определился с будущей профессией, но столкнулся с трудностями на своем пути.
Тимофей Прудников, студент третьего курса юридического факультета БГУ:
Моя мама училась в БГУ, на юрфаке, и я решил в 11 классе, что все-таки я пойду сюда. Я сдал ЦТ, и мне не хватило одного балла для поступления на бюджет.
Но Тимофей не опустил руки и сделал шаг навстречу возможностям: стал участвовать в деятельности университета, чтобы заполучить то самое заветное место в списке счастливчиков-бесплатников.
Тимофей Прудников:
Тогда я решил, что хочу получить как минимум скидку, и начал активно работать в студенческих организациях, в научной деятельности и также хорошо учиться. Для перевода на бюджет необходимо 75 % оценок 9-10, а также две научные работы и два ходатайства от общественной деятельности.
Олеся Прохоренко, проректор по учебной работе и образовательным инновациям БГУ:
Студенты платной формы обучения по результатам двух промежуточных аттестаций (двух сессий, одного учебного года) могут претендовать на получение скидки в размере от 20 % до 60 % или вовсе быть переведенным на бюджетную форму обучения. Решение принимается комиссией. Кроме того, скидки в размере 40 % предоставляются особым категориям студентов, которые определены постановлением Совета Министров Республики Беларусь.
Подробности в видеоматериале.