Как перевестись с платного обучения на бюджетное? Узнали у проректора БГУ

Поступаешь на платное, а оканчиваешь вуз бюджетником. Миф или реальность? Тимофей Прудников знает ответ. Три года назад он определился с будущей профессией, но столкнулся с трудностями на своем пути.

Тимофей Прудников, студент третьего курса юридического факультета БГУ:

Моя мама училась в БГУ, на юрфаке, и я решил в 11 классе, что все-таки я пойду сюда. Я сдал ЦТ, и мне не хватило одного балла для поступления на бюджет.

Но Тимофей не опустил руки и сделал шаг навстречу возможностям: стал участвовать в деятельности университета, чтобы заполучить то самое заветное место в списке счастливчиков-бесплатников.

Тимофей Прудников:

Тогда я решил, что хочу получить как минимум скидку, и начал активно работать в студенческих организациях, в научной деятельности и также хорошо учиться. Для перевода на бюджет необходимо 75 % оценок 9-10, а также две научные работы и два ходатайства от общественной деятельности.